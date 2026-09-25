"Ситуація зі світлом цієї зими буде значно кращою": нардеп здивував прогнозом на холодний період

Світло, енергетика / © Associated Press

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Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку РФ. Втім, попри всі побоювання громадян, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк.

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За словами нардепа, ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.

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Водночас політик закликав не плекати ілюзій щодо намірів агресора чи можливих домовленостей у кулуарах.

«Росія не піде на жодне енергетичне перемир’я і ми маємо розраховувати на те, що ми маємо вистояти попри будь-які російські атаки», — наголосив Нагорняк.

Попри очікувані удари по критичній інфраструктурі, відновлені потужності та проведені заходи із захисту об’єктів дають підстави очікувати, що українці зустрінуть зимовий період у значно кращих умовах, ніж очікувалося.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов раніше заявив про те, що Україна зможе витримати майбутній опалювальний сезон, попри всі складнощі та завдані енергетиці пошкодження минулого року. За його словами, майбутня зима вимагатиме значних зусиль від усієї країни.

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«Зиму ми пройдемо. Перше, що я вам скажу. Ми точно її пройдемо. Вона не буде легкою, брехати не буду. Вона навіть не буде легкою, якщо нічого не буде відбуватися, бо урон минулого року нанесений досить-таки солідний», — наголосив Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента нагадав, що попередній опалювальний період також був складним, проте країна впоралася завдяки спільним зусиллям бізнесу та Міністерства енергетики.

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