Продукти знову здорожчають: вже до кінця осені українці побачать нові цінники

За продукти українцям доведеться платити більше / © Pixabay

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До кінця осені в Україні очікується різна динаміка цін на продукти. Найбільше можуть здорожчають тепличні овочі та молочні продукти. На вартість продуктів впливатимуть сезонність, зберігання, логістика та ціни на енергоносії.

Про це повідомив керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, передає РБК-Україна.

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За словами експерта, найчутливішими до валютних коливань є товари, які Україна практично не виробляє або виробляє у недостатніх обсягах.

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Водночас експерт зазначив, що говорити про однакову залежність усіх продуктів від долара неправильно. Значна частина продовольства виробляється в Україні, тому на її ціну сильніше впливають внутрішня пропозиція, попит, урожайність та собівартість виробництва.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Найбільший стрибок прогнозують для томатів та огірків. До кінця осені тепличні овочі можуть додати 50–60% через завершення сезону продукції з відкритого ґрунту та перехід до тепличних овочів й імпорту.

Овочі борщового набору можуть здорожчати на 9–14%. Причиною стане перехід до зберігання врожаю у сховищах. На ціну впливають витрати на охолодження, сортування та електроенергію.

Молочна продукція може додати 4–8%. На ринок тиснутиме осіннє скорочення пропозиції сировини та високі витрати на енергію.

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Свіже м’ясо, за прогнозом, здорожчає на 5–7%. Найбільший тиск припадає на свинину та яловичину. Ковбаси та інші м’ясні вироби можуть додати 2–5%.

Хліб також стане дорожчим, але його зростання буде помірнішим — у межах 2–4%. На ціну впливатимуть витрати на логістику, оплату праці та енергоносії.

Водночас для гречки найближчим часом прогнозують іншу тенденцію. Через активне збирання врожаю крупа може здешевшати в середньому на 15% — приблизно до 55–65 грн за кілограм. Однак від зими ціни знову можуть піти вгору через скорочення посівних площ.

Коли Україну може накрити хвиля високих цін і дефіциту, чи встигне бізнес перебудувати логістичні маршрути — читайте у матеріалі.

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