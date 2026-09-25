П’ять продуктів, які є майже на кожній кухні: після закінчення терміну придатності їх краще одразу викинути

Які протерміновані продукти не можна їсти / © pexels.com

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Більшість продуктів не стають небезпечними автоматично наступного дня після дати, зазначеної на упаковці. Значення мають умови зберігання та ознаки псування — зміна запаху, смаку, кольору чи консистенції. Проте є продукти, з якими варто бути особливо обережними.

Ось п’ять продуктів, які варто перевірити у своїх кухонних запасах уже сьогодні, пише People.

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Борошно

Борошно здається одним із тих продуктів, які можуть зберігатися роками. Насправді термін його придатності залежить від виду та умов зберігання.

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Крім того, борошно є сирим продуктом. Зерно, з якого його виготовляють, ще під час вирощування може контактувати з патогенними бактеріями, зокрема кишковою паличкою та сальмонелою. Подрібнення або відбілювання борошна не гарантує їх знищення — саме тому сире тісто куштувати не рекомендується.

Цільнозернове борошно зазвичай зберігається менше, ніж біле. Особливо уважно слід оглядати продукт, який довго стояв у відкритому пакованні.

Борошно краще викинути, якщо воно:

має затхлий або кислий запах;

стало сірим чи жовтуватим;

містить сліди плісняви;

збилося у вологі грудочки.

Нормальне біле борошно повинно мати рівномірний світло-кремовий відтінок і нейтральний запах.

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Рис

Ще один продукт, який часто купують про запас, — рис. У сухому вигляді білий рис може зберігатися досить довго, але це не означає, що про правила зберігання можна забути.

Особливої уваги потребує вже приготовлений рис. У сирому продукті можуть міститися спори бактерії Bacillus cereus. Вони здатні пережити процес приготування, а якщо готовий рис надовго залишити за кімнатної температури, ризик харчового отруєння зростає.

Тому приготовлений рис не варто годинами тримати на столі. Залишки страви слід правильно охолодити та зберігати в холодильнику.

Сухий білий рис за належних умов може зберігатися значно довше за коричневий. Причина в тому, що коричневий рис містить більше природних олій, які з часом можуть псуватися.

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Дитяча суміш

Із дитячими сумішами правило особливо суворе: дату «вжити до», зазначену виробником, не варто ігнорувати.

Після цієї дати виробник уже не гарантує належну якість і заявлений вміст поживних речовин. Тому використовувати протерміновану дитячу суміш не рекомендується, навіть якщо її зовнішній вигляд і запах здаються нормальними.

Нерозкрите паковання слід тримати у сухому прохолодному місці в приміщенні. Після відкриття порошкову суміш потрібно щільно закривати та використовувати відповідно до рекомендацій виробника. Зберігати відкриту суху суміш у холодильнику не слід.

Картопля

На картоплі рідко шукають надруковану дату придатності, тому її стан доводиться оцінювати самостійно.

Сигналами, що продукт уже не варто використовувати, можуть бути пліснява, дуже м’яка консистенція та значне проростання.

Особливу увагу слід звертати на паростки. Вони можуть містити підвищену кількість глікоалкалоїдів, зокрема соланіну. Надмірне споживання цих речовин може спричинити нудоту, блювання, діарею, головний біль та інші симптоми отруєння.

Щоб картопля довше залишалася придатною до споживання, її краще тримати у прохолодному, темному та сухому місці.

Консерви у пошкоджених банках

Консервовані продукти здатні зберігатися роками, але стан упаковки тут не менш важливий, ніж дата на етикетці.

Банку варто уважно оглянути перед відкриванням. Глибокі вм’ятини, особливо біля швів, сильна іржа, протікання або інші серйозні пошкодження можуть порушити герметичність паковання. У такому разі всередину здатні потрапити мікроорганізми.

Не варто ризикувати й із сильно заіржавілими консервами: корозія може утворити мікроскопічні отвори в банці.

Для тривалого зберігання консервам потрібне сухе та прохолодне місце. Їх не рекомендують тримати біля плити, під раковиною, у сирих приміщеннях або там, де вони регулярно зазнають значних перепадів температури.

Чи означає закінчення терміну придатності, що продукт потрібно одразу викинути

Не завжди. Для багатьох продуктів дата на пакованні насамперед стосується періоду, протягом якого виробник гарантує оптимальну якість. Велике значення мають також спосіб і температура зберігання, цілісність упаковки та ознаки псування.

Однак покладатися лише на дату також не варто. Якщо продукт має плісняву, незвичний запах, змінив колір або консистенцію чи упаковка серйозно пошкоджена, безпечніше від нього відмовитися.

Особливо суворо слід дотримуватися термінів і рекомендацій щодо дитячих сумішей.

FAQ

Чи можна їсти протерміновані продукти?

Деякі продукти можуть залишатися придатними до споживання після дати, зазначеної на пакованні, якщо вони правильно зберігалися і не мають ознак псування. Однак універсального правила немає. Слід враховувати тип продукту, стан паковання, умови зберігання, запах, колір і консистенцію. Дитячу суміш після дати «вжити до» використовувати не рекомендується.

Як зрозуміти, що продукт зіпсувався?

Найпоширеніші ознаки псування — неприємний або незвичний запах, пліснява, зміна кольору чи текстури. Для консервів тривожними сигналами також є протікання, сильна корозія та серйозні пошкодження банки. Якщо продукт викликає сумніви, не варто куштувати його лише для того, щоб перевірити, чи він ще придатний до споживання.

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