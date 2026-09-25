Млинці будуть еластичними, тоненькими і не рватимуться: ось що треба обов’язково додати в тісто

Як приготувати тісто на млинці: рецепт / © www.freepik.com/free-photo

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Тонкі млинці часто рвуться саме в той момент, коли їх потрібно перевернути або загорнути з начинкою. Щоб цього не відбувалося, досвідчені кулінари радять додати до тіста кукурудзяний крохмаль. Він допомагає зробити млинці тоншими, ніжнішими та еластичнішими. Рецепти млинців із крохмалем справді використовують його саме для отримання еластичної структури, яка добре тримає начинку.

Скільки крохмалю додати в тісто

Для звичайної порції тіста достатньо замінити крохмалем частину борошна. Наприклад, для 500 мл молока візьміть 2 яйця, 120 г пшеничного борошна, 40 г кукурудзяного крохмалю, 1 столову ложку цукру, дрібку солі та 1 столову ложку олії.

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Яйця збийте з цукром і сіллю, влийте молоко, потім поступово введіть просіяні борошно та крохмаль. Наприкінці додайте олію. Тісто має вийти досить рідким, щоб легко розтікатися по гарячій пательні.

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Після замішування залиште його на 20-30 хвилин. За цей час сухі компоненти добре вберуть рідину, а структура тіста стабілізується.

Що ще додати в тісто, щоб млинці не рвалися

Якщо хочеться отримати мереживні та тоненькі млинці, частину молока можна замінити окропом. Гаряча вода частково заварює крохмаль у борошні, завдяки чому тісто стає більш однорідним і слухняним.

Наприклад, після змішування яєць, молока та сухих інгредієнтів тонкою цівкою влийте близько 100 мл окропу, постійно перемішуючи тісто. Потім дайте йому постояти 15-20 хвилин.

Пательню потрібно добре розігріти, але не доводити до появи диму. Наливайте невелику кількість тіста й одразу розподіляйте його тонким шаром. Перевертати млинець краще тоді, коли верх уже схопився, а краї почали легко відходити від пательні.

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