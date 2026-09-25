Як отримати 100% пенсії замість 50% чи 90%: у ПФУ назвали умови для осіб з інвалідністю

Соцвиплати

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Сума державних соціальних виплат зазвичай визначається наданою категорією, однак законодавство передбачає й спеціальні умови. За наявності конкретних підстав громадяни можуть розраховувати на максимальний розмір щомісячної допомоги.

Зокрема, деяким пенсіонерам виплати за інвалідністю призначають у розмірі 100% від стандартної пенсії за віком. На такі нарахування мають право особи, що не працюють, з II або III групою інвалідності, які напрацювали необхідну кількість років страхового стажу, нагадує Пенсійний фонд України.

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За загальним правилом пенсія з інвалідності для ІІ групи становить 90% пенсії за віком, а для ІІІ групи — 50%. Водночас закон передбачає випадки, коли виплату можуть призначити у повному розмірі.

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Які умови діють для ІІ групи інвалідності

Для осіб, які не працюють, осіб з ІІ групою інвалідності розмір пенсії може становити 100% пенсії за віком за умови наявності необхідного страхового стажу. Його тривалість залежить від віку, у якому людині встановили інвалідність. Що пізніше встановлено ІІ групу, то більшою є вимога до страхового стажу.

Наприклад, якщо інвалідність встановили у віці до 46 років включно, необхідно мати щонайменше 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків. Для людей, яким ІІ групу інвалідності встановили у віці до 59 років, необхідна тривалість стажу зростає до 25 років для жінок та 30 років для чоловіків.

Тобто для визначення права на пенсію у розмірі 100% враховують одночасно групу інвалідності, вік її встановлення, страховий стаж та факт роботи.

Коли 100% виплати можуть отримувати люди з ІІІ групою

Для ІІІ групи загальний розмір пенсії з інвалідності становить 50% пенсії за віком. Разом з цим, особи, що не працюють, яким ІІІ групу інвалідності встановили після досягнення пенсійного віку, за наявності необхідного страхового стажу можуть отримувати пенсію у розмірі 100% пенсії за віком.

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Для цієї категорії встановлено підвищені вимоги до стажу: не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Якщо всі передбачені законодавством умови виконані, пенсію можуть виплачувати не у стандартному розмірі 50%, а у розмірі 100% пенсії за віком.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Якщо людина вже отримує пенсію з інвалідності та після цього припинила працювати, важливо повідомити про зміну статусу Пенсійний фонд України. Це необхідно, оскільки для пенсіонерів, які не працюють, передбачені окремі умови щодо розміру пенсійних виплат.

Якщо після звільнення виникло право на перерахунок, варто звернутися до ПФУ та надати документи, необхідні для проведення відповідного перерахунку. Водночас після працевлаштування пенсіонер має повідомити про це Пенсійний фонд.

Зміна статусу пенсіонера, який працює або не працює, може впливати на розмір окремих складових виплати.

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Також ми раніше писали про те, що розмір пенсії з інвалідності залежить не лише від встановленої групи. Під час розрахунку враховують страховий стаж та заробіток, а в окремих випадках — додатковий стаж, який прирівнюється до періоду від встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, у вересні 2026-го дехто з пенсіонерів отримає підвищені пенсії: автоматично надбавки нарахують за віком та стажем. Зокрема, українцям від 70 до 74 років додадуть 300 грн.

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