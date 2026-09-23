Підвищення виплат військовим знову відклали: у Раді назвали причину

Чи підвищать зарплати військовим / © ТСН.ua

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Виплати українським військовим відбуваються у штатному режимі, і жодних затримок із грошовим забезпеченням не передбачається. Проте, як зазначив депутат, обіцяного влітку підвищення зарплат не буде також, адже в бюджеті немає на це грошей.

Таку заяву зробив народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак для «Новини.Live».

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Зарплати будуть, але без підвищення: нардеп про виплати військовим

Фінансування Сил оборони належить до захищених статей державного бюджету, тому кошти на ці потреби виділяють насамперед, каже депутат.

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Водночас він додав, що держава має проблеми із закриттям капітальних видатків — на модернізацію, інфраструктуру, дороги, житло для ВПО. Серед таких витрат наразі встановлюють пріоритетність.

Для повноцінного унормування та закриття всіх бюрократичних питань щодо зарплат військових посадовці мають ухвалити низку підготовчих рішень.

«Щоб повністю зняти цю проблему, нам потрібно, щоби Кабінет Міністрів України зі своєї сторони ухвалив 44 постанови й розпорядчих акти й Верховна Рада прийняла ряд законопроєктів. Вони зараз в активній стадії підготовки до другого читання», — каже Кицак.

Кицак додав, що саме з підготовкою цих законопроєктів і пов’язана пауза в роботі нардепів, а впродовж 13–15 жовтня мають відбутися активні голосування.

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Разом із тим, анонсований раніше перегляд зарплат військових у бік підвищення відбутися зараз не може. За словами парламентаря, через брак міжнародної фінансової допомоги держава не має можливості підвищити виплати воїнам навіть на 10 тисяч гривень.

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Нагадаємо, у державному бюджеті України виник дефіцит близько трильйона гривень, через який не вдається покрити навіть поточні виплати військовослужбовцям. Через брак коштів анонсована в червні оновлена система фінансового забезпечення з виплатами до 460 тисяч гривень так і не запрацювала на практиці.

Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Богдан Кицак, зазначивши, що нову систему грошового забезпечення або погано розрахували, або не передбачили під неї фінансування.

Зараз першочерговим завданням для держави є перекриття наявного бюджетного дефіциту, аби забезпечити хоча б стандартні базові виплати для військових без урахування підвищених ставок.

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Один день війни коштує Україні рекордні $190 мільйонів, а оборонні та соціальні витрати суттєво перевищують власні доходи держави. Наступного року загальні видатки перевищать 7 трильйонів гривень, а бюджет залежить від міжнародної допомоги більш ніж на 54%.

Уряд уже зупинив фінансування більшості капітальних витрат, перенісши на кінець року 39 мільярдів гривень, призначених на енергетичний захист та укриття, а Міністерство фінансів попереджає про ризик емісії гривні, девальвації та зростання інфляції у разі затримки іноземних надходжень.

Головною причиною затримки 4 мільярдів євро траншу стало зволікання Верховної Ради із проходженням реформ, зокрема законопроєктів про оподаткування закордонних посилок. Через ризик залишитися без фінансування пенсій та військових виплат депутати зрештою ухвалили цей проєкт у першому читанні.

Водночас у держбюджеті на наступний рік залишається понад 130 мільярдів гривень непокритих або «теоретичних» доходів, що може змусити владу йти на подальше підвищення податків, включаючи можливе зростання ставки ПДВ.

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