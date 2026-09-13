РФ намагається зруйнувати економіку України / © unsplash.com

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Посилення російських ударів по українській інфраструктурі та ключових експортних галузях погіршує економічну ситуацію та створює додатковий тиск на державний бюджет.

Про це пише агентство Reuters.

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Міністр економіки України Олександр Кравченко повідомив, що цього року збитки, завдані інфраструктурі та основним засобам унаслідок російських авіаударів, оцінюються майже у 10 мільярдів доларів. Водночас загальні економічні втрати через атаки та фактичну блокаду українських портів становлять близько 1,5 процентних пунктів валового внутрішнього продукту.

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«Ми очікуємо дуже важку зиму як з точки зору критично важливої інфраструктури, яка щодня руйнується внаслідок російських атак, так і з точки зору загальної економічної ситуації в країні. Усе це відбувається в умовах вкрай обмеженого бюджету та фіскального простору», — заявив міністр на конференції YES у Києві.

Вже понад два тижні Росія атакує Київ, застосовуючи безпілотники з реактивним двигуном. Через це порушується звичний ритм життя населення, робота підприємств і діяльність державних установ. Водночас Москва фактично заблокувала чорноморські порти України та посилила авіаудари по південних областях.

За словами Кравченка, через блокаду під загрозою опинилися експортні надходження на суму близько 40 мільярдів доларів.

Російські удари по інфраструктурі та промисловості також призводять до скорочення внутрішніх бюджетних надходжень. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що за перші вісім місяців 2026 року внутрішні доходи були на 1,35 мільярда доларів нижчими за запланований показник. При цьому чверть від усієї суми недонадходжень припала на серпень.

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Підласа наголосила, що війна стає дедалі дорожчою, а Україна вже не може покривати оборонні потреби лише за рахунок внутрішніх ресурсів, як це відбувалося у попередні роки.

Від початку року Україна спрямувала на оборону близько 42 мільярдів доларів без урахування військової допомоги в натуральній формі. Водночас, за словами Підласи, за цей самий період надходження з внутрішніх джерел і запозичень на місцевому рівні становили лише 39 мільярдів доларів.

Вона пояснила, що щоденні витрати на війну у 2026 році збільшилися приблизно до 190 мільйонів доларів проти 140 мільйонів доларів у 2024 році. Серед причин такого зростання вона назвала інфляцію, збільшення чисельності війська, підвищення соціальних виплат сім’ям загиблих військовослужбовців і більші витрати боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Росія втретє за останній місяць атакувала «Запоріжсталь» балістикою.

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Ми раніше інформували, що Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

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