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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
220
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1 хв

Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському: перші подробиці

У Кам’янському на Дніпропетровщині російські війська атакували промислове підприємство, інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У ніч проти 5 вересня російські війська завдали ударів по промисловому підприємству у Кам’янському Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Повітряна тривога в області триває. Мешканців закликають до відбою залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Миколаїв: дрони поцілили в “Епіцентр”, є постраждалі

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