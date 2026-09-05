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Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському: перші подробиці
У Кам’янському на Дніпропетровщині російські війська атакували промислове підприємство, інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.
У ніч проти 5 вересня російські війська завдали ударів по промисловому підприємству у Кам’янському Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Повітряна тривога в області триває. Мешканців закликають до відбою залишатися у безпечних місцях.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Миколаїв: дрони поцілили в “Епіцентр”, є постраждалі
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