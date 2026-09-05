Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському: перші подробиці

Сирена / © ТСН.ua

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У ніч проти 5 вересня російські війська завдали ударів по промисловому підприємству у Кам’янському Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

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За його словами, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

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Повітряна тривога в області триває. Мешканців закликають до відбою залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Миколаїв: дрони поцілили в “Епіцентр”, є постраждалі

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