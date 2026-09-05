Була без бюстгальтера: донька Евана Макгрегора у сукні, яка просвічувалась, привернула увагу папараці

Клара Макгрегор / © Getty Images

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Доньку відомого голлівудського актора Евана Макгрегора — акторку Клару Макгрегор — зазнімкували папараці під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Дівчина прибула на човні до розкішного готелю Aman у Венеції.

Клара була одягнена в обтислу чорну сукню міді з тонкої прозорої тканини. Вбрання мало високий комір, довгі рукави та повністю просвічувалося. Під сукнею на ній були чорні мінішорти із завищеною талією, а от бюстгальтер дівчина вирішила не одягати.

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Клара Макгрегор / © Getty Images

Талію Клара підкреслила тонким лаковим ременем із невеликою золотою пряжкою. Сміливий аутфіт вона доповнила гостроносими пітоновими туфлями і лакованим чорним клатчем.

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Волосся Макгрегор зібрала у недбалу зачіску, залишивши біля обличчя підкручені пасма й короткий чубчик. У макіяжі вона зробила акцент на очах за допомогою чорних стрілок, а на губи нанесла рожевий блиск.

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