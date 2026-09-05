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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Была без бюстгальтера: дочь Эвана Макгрегора в платье, которое просвечивалось, привлекла внимание папарацци

30-летняя Клара Макгрегор выбрала для вечернего выхода смелый черный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Клара Макгрегор

Клара Макгрегор / © Getty Images

Дочь известного голливудского актера Эвана Макгрегора — актрису Клару Макгрегор — запечатлели папарацци во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Девушка прибыла на лодке в роскошный отель Aman в Венеции.

Клара была одета в облегающее черное платье длины миди из тонкой прозрачной ткани. Наряд имел высокий воротник, длинные рукава и полностью просвечивался. Под платьем на ней были черные мини-шорты с завышенной талией, а вот бюстгальтер девушка решила не надевать.

Клара Макгрегор / © Getty Images

Клара Макгрегор / © Getty Images

Клара подчеркнула талию тонким лаковым ремнем с небольшой золотой пряжкой. Смелый наряд она дополнила остроносыми туфлями из кожи питона и лаковым черным клатчем.

Макгрегор собрала волосы в небрежную прическу, оставив у лица подкрученные пряди и короткую челку. В макияже она сделала акцент на глазах с помощью черных стрелок, а на губы нанесла розовый блеск.

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