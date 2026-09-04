Без бюстгальтера: Сидни Суини в "голом" платье блеснула пышной грудью на ужине в Венеции

Сидни Суини / © Associated Press

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Сидни Суини посетила эксклюзивный фотовечер Armani Beauty, который состоялся в Королевских садах Giardini Reali в рамках 83-го Венецианского международного кинофестиваля.

Актриса привлекла внимание эффектным «голым» платьем макси темно-серого цвета. Наряд облегающего силуэта был полностью расшит блестящими пайетками с бисером, которые мерцали в свете фотовспышек.

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Сидни Суини / © Getty Images

Платье имело круглое декольте и тонкие чурные бретельки. Одну из них украшал черный цветок, ставший кокетливым акцентом наряда. Сквозь прозрачную ткань также были видны черные трусы актрисы. Бюстгальтера на звезде не было, поэтому она смело демонстрировала свою пышную грудь.

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Сидни Суини / © Associated Press

Сидни украсила уши бриллиантовыми серьгами, а руки — кольцами. Актриса сделала красивую прическу с локонами, макияж с розовой помадой и перламутровый маникюр.

Напомним, накануне Сидни Суини появилась в Венеции в прозрачном кружевном топе и бермудах.

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