- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с прозрачным декольте и кристаллами: девушка Леонардо Ди Каприо в элегантном аутфите появилась в Венеции
28-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо надела на светские мероприятия изысканный наряд от Armani Privé.
Виттория Черетти стала гостьей 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Сначала модель посетила показ фильма «Wild Horse Nine» в Sala Grande, а затем в том же наряде позировала на эксклюзивной фотосессии перед ужином Armani Beauty в Королевских садах Giardini Reali.
Для выхода Виттория выбрала созданное специально для нее элегантное черное макси-платье Armani Privé. Наряд из шелкового бархата имел облегающий силуэт-колонна, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Главным акцентом образа стала верхняя часть платья, которая была прозрачной, сетчатой и усыпанной мелкими черными кристаллами.
Лук красавица дополнила черными лакированными босоножками с ремешками и на высоких шпильках.
Виттория сделала прическу с боковым пробором, макияж с нюдовой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-подвесками с крупными камнями, браслетом и кольцом.
Напомним, Виттория Черетти попала в объектив папарацци в Нью-Йорке в платье-комбинации с кружевом от Marc Jacobs.