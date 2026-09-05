В платье с прозрачным декольте и кристаллами: девушка Леонардо Ди Каприо в элегантном аутфите появилась в Венеции

Виттория Черетти / © Associated Press

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Виттория Черетти стала гостьей 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Сначала модель посетила показ фильма «Wild Horse Nine» в Sala Grande, а затем в том же наряде позировала на эксклюзивной фотосессии перед ужином Armani Beauty в Королевских садах Giardini Reali.

Виттория Черетти / © Associated Press

Для выхода Виттория выбрала созданное специально для нее элегантное черное макси-платье Armani Privé. Наряд из шелкового бархата имел облегающий силуэт-колонна, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

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Виттория Черетти / © Associated Press

Главным акцентом образа стала верхняя часть платья, которая была прозрачной, сетчатой и усыпанной мелкими черными кристаллами.

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Виттория Черетти / © Associated Press

Лук красавица дополнила черными лакированными босоножками с ремешками и на высоких шпильках.

Виттория сделала прическу с боковым пробором, макияж с нюдовой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-подвесками с крупными камнями, браслетом и кольцом.

Виттория Черетти / © Associated Press

Напомним, Виттория Черетти попала в объектив папарацци в Нью-Йорке в платье-комбинации с кружевом от Marc Jacobs.

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