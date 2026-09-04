Прозрачные ткани и 3D-цветы: бренд PASKAL представил романтическую коллекцию на Неделе моды

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Бренд PASKAL в рамках Ukrainian Fashion Week представил новую коллекцию, главным источником вдохновения для которой стало единство противоположностей в мире.

В этой линейке команда исследовала взаимодействие природы и технологий, мягкости и силы, прозрачности и объема. Узнаваемые коды бренда обрели новое звучание: силуэты стали более скульптурными, работа с материалами — более сложной, а романтичность — более утонченной.

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Центральным элементом коллекции стал цветок с шестью лепестками. Его превратили в конструктивный модуль, из которого создали силуэты, фактурные поверхности и объемы. Так естественная форма соединилась с технологической точностью.

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Идея контрастов нашла продолжение в материалах. Молочный и медовый шелк сочетались с шерстяным твидом на неопреновой основе и технологическими крепами. Органзу с помощью лазерной резки превратили в трехмерную цветочную поверхность, которая одновременно напоминала живое растение и сложную конструкцию.

Показ состоялся в саду отеля Sophia. Пространство превратили в волшебный сад со скульптурами, которые словно ожили на мгновение. Режиссером презентации выступила Вероника Емельянова.

Каждый образ олицетворял отдельное состояние природы, ее ритм и настроение. Прогуливаясь по саду, герои переживали собственную эмоциональную трансформацию, после которой вновь становились частью неподвижного ландшафта.

Музыкальная драматургия была создана в сотрудничестве с Настей Воган. Звуковое сопровождение менялось вместе с героями, отражая изменчивую, непредсказуемую и вечно живую природу.

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Коллекция продолжила развивать визуальный мир бренда, в котором природа встречается с технологией, неподвижность — с движением, а форма — с жизнью. Цветок в ней стал символом, тело — пространством, а одежда — способом взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром.

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