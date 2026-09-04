Врач, в которого стреляли 22 раза в Киеве, делал ЭКО старейшей роженице Украины Подвербной: подробности нападения

В врача-репродуктолога Игоря Ильина нападающий стрелял более 20 раз / © ТСН

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Стали известны подробности резонансного расстрела известного в Украине и за ее пределами врача-репродуктолога Игоря Ильина — это преступление произошло вчера утром на Берестейском проспекте столицы.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в полиции Киева, расстрел произошел после того, как директор клиники репродуктологии вышел из автомобиля у входной двери медицинского центра.

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По данным наших источников в правоохранительных органах, на месте преступления было обнаружено 22 гильзы от патронов. По предварительным данным, не исключается, что стрелок использовал травматическое оружие. Кроме того, по словам нашего источника в сообществе репродуктологов, по состоянию на вторую половину 4 сентября состояние Игоря Ильина остается тяжелым — он находится в коме.

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Также по состоянию на вторую половину дня, по данным полиции Киева, розыск стрелка еще продолжался.

Вместе с тем в полиции не исключают, что стрелком может оказаться мужчина с военным рюкзаком, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция собирает доказательства на месте преступления. Фото: Национальная полиция Украины

«Практика свидетельствует о том, что столько выстрелов может произвести только и исключительно тот, у кого был очень личный конфликт с жертвой. То есть исключаем какую-нибудь, например, экономическую составляющую. Только что-то личное», — рассказали нам полицейские, которые анализируют резонансные преступления, совершенные против жизни и здоровья.

Ближе к концу дня, вечером 4 сентября, после того, как прошло полтора дня со дня расстрела, информированные источники ТСН.ua во властных структурах рассказали, что мотивом преступления могла быть месть мужчины после того, как умерла близкая ему женщина. В свое время она якобы была пациенткой врача. Но при каких обстоятельствах и где она умерла — ответы на этот вопрос наши источники пока не разглашают.

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Вместе с тем, в медицинском сообществе, где Игорь Ильин является достаточно известным человеком, нам рассказали, что у них масса версий, но ни одна из них пока не получила достаточного подтверждения.

«Могло ли покушение произойти из-за недовольства кого-то из пациентов, или на бытовом уровне, мог ли здесь быть даже российский след ради расшатывания ситуации? Вот такие вопросы обсуждают коллеги. Пока не поймают стрелка — на все это будет сложно ответить. Кто-то говорит о каком-то мужчине-военнослужащем, который якобы сдал сперму и потом у него возникли вопросы…», — рассказали нам в медицинском сообществе.

По словам врачей, Игорь Ильин находится в коме.

Отдельно об Ильине высказались в Украинской ассоциации репродуктивной медицины.

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Игорь Ильин. Фото: igr.com.ua

Он является одним из пионеров репродуктологии в Украине. Умный, грамотный врач. Его состояние тяжелое, но стабильное», — рассказал президент этой ассоциации Александр Юзько.

По его словам, сообществу репродуктологов точно не известно ни о какой версии покушения, но это нападение на репродуктолога является первым в течение длительного времени.

Самая старшая роженица Подвербная — среди его пациенток

Одной из известных пациенток Игоря Ильина была 65-летняя Валентина Подвербная из Чернигова. В интервью ТСН.ua она рассказывала, что несколько лет экономила деньги, чтобы врачи сделали ей процедуру искусственного оплодотворения, поскольку она мечтала о ребенке. Деньги откладывала с пенсии и из мизерной прибыли, которую получала благодаря перепродаже консервов. В 2011 году, когда Подвербной было 65 лет, она родила девочку Анну Подвербную. Во время интервью Валентина Подвербная время от времени просила журналистов передать привет и слова благодарности Игорю Ильину за то, что он осуществил ее давнюю мечту.

Валентина Подвербная и ее дочь Аня

Валентина Подвербная умерла в возрасте 80 лет, ее дочь Анна живет в другой семье и готовится учиться в музыкальном колледже.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве объявили спецоперацию по задержанию нападающего. Нападающего до сих пор разыскивают.

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