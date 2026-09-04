Стрижки француженок снова в моде: трендовые варианты сезона (фото)

Лили-Роуз Депп. / © Associated Press

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Французские стрижки снова в центре внимания летом 2026 года. От культовых образов 60-90-х до современных вариантов они вдохновляют своей элегантностью и непринужденным парижским шиком. И это не только классический французский боб: есть варианты для разной длины и стиля. Главное — выбрать стрижку, подходящую именно вам.

О том, какие французские стрижки, вернувшиеся летом 2026-го, рассказали эксперты Vogue México.

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Стрижка миди с легкими слоями

Яркий пример — фирменная стрижка Лили-Роуз Депп. Ее образ сочетает бунтарскую эстетику 90-х с французским минимализмом, а узнаваемая прическа давно стала одной из ее главных бьюти-визиток.

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Ее волосы характеризуются меди-длиной, полной движения. Этот эффект достигается не только благодаря легким волнам, но и легким слоям. Именно они обрамляют лицо и особенно удачно подчеркивают скулы и подбородок.

Лили-Роуз Депп. / © Associated Press

Длинная стрижка с челкой

Когда речь идет об иконах французского стиля, невозможно не упомянуть Джейн Биркин. Ее узнаваемый образ — длинные прямые волосы и культовая многослойная челка в стиле 70-х, которая достигает чуть выше ресниц и частично прикрывает брови.

Джейн Биркин. / © Associated Press

Стрижка «шторка-челка»

Когда говорим о французских иконах стиля, невозможно не упомянуть Брижит Бардо. Ее узнаваемый образ — платиново-русые волосы, челка и пышные объемные прически, которые стали настоящей бьюти-визиткой актрисы и до сих пор вдохновляют стилистов.

Брижит Бардо. / © Associated Press

Многослойная стрижка

Катрин Деньов всегда отличалась элегантными образами и безупречной прической. Ее фирменные светлые волосы с четкими слоями остаются актуальными и сегодня, а объем и идеальная форма доказывают: правильно подобранная стрижка способна кардинально изменить образ.

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Катрин Днев. / © Associated Press

Напомним, мы писали о том, какие прически с 1970-х стали главным трендом сезона.

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