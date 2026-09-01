Семь модных коротких стрижек для женщин после 60 лет, которые носят очки: лучшие варианты от стилистов звезд

Короткие стрижки для женщин после 60 / © pexels.com

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С возрастом наши волосы становятся более тонкими, сухими и менее густыми. Поэтому стрижка, которая выглядела еще 10–20 лет назад, может уже не давать такого же эффекта. В то же время, правильно подобранная короткая прическа способна придать волосам формы, визуального объема и сделать черты лица более выразительными.

Стилисты подчеркивают: очки не должны конкурировать со стрижкой. Напротив, правильно подобранная прическа помогает сделать оправу гармоничной частью образа.

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Какой должна быть стрижка после 60 лет в очках

Главное правило — не воспринимать прическу и очки как две отдельные детали. Они должны дополнять друг друга.

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Если оправа большая или яркая, у висков не следует создавать избыточный объем. А вот тонкие оправы позволяют экспериментировать с более выразительными линиями и текстурой волос.

Также следует учитывать тип волос. Для тонких локонов лучше подбирать текстурированные и многослойные стрижки, создающие эффект большей густоты. Обладательницам вьющихся волос можно сделать ставку на короткую форму, которая подчеркнет естественный завиток.

Вот семь вариантов, на которые следует обратить внимание.

Удлиненная челка-шторка

Необязательно кардинально изменять длину волос, чтобы освежить образ. Иногда достаточно добавить правильную челку.

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Удлиненная челка-шторка или вариант с боковой укладкой красиво обрамляет лицо и одновременно не мешает очкам. Волосы можно разделять на пробор, отводить от оправы или укладывать поближе ко лбу.

Такой вариант особенно понравится женщинам, желающим омолодить образ, но не готовым к очень короткой стрижке. Кроме того, челка можно адаптировать к форме лица и дизайну очков.

Текстурированная стрижка пикси

Пикси остается одним из самых популярных вариантов коротких стрижек для женщин после 60 лет. А текстурированная версия делает прическу более современной и динамичной.

Вместо идеально гладких линий стилисты советуют оставлять отдельные легкие пряди и создавать эффект непринужденной халатности. Для укладки можно использовать текстуровочный спрей или легкую пасту.

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Пикси хорошо сочетается с очками, так как открывает лицо и позволяет оправе стать полноценной частью образа. При этом форма стрижки может быть разной: от мягкой и женственной до более смелой и дерзкой.

Классический лоб

Лоб — это удлиненная версия боба, которая подходит тем, кто хочет сохранить чуть больше длины.

Стрижка обычно доходит примерно до плеч или немного выше и создает аккуратный силуэт вокруг лица. Ее преимущество — универсальность: волосы можно оставить прямыми, сделать легкие волны или придать объему во время укладки.

Для женщин после 60 лет лоб может стать удачным компромиссом между короткой и средней длиной. А легкая мелировка или сочетание светлых и темных оттенков поможет сделать прическу более объемной с виду.

Многослойная стрижка шегги

Если хочется непринужденного и современного образа, следует присмотреться к шегги.

Ее характерная особенность — разноуровневые пряди, текстура и легкая небрежность. Такая стрижка не требует идеально укладывать каждый локон, поэтому она может быть особенно удобна для тех, кто не хочет тратить много времени перед зеркалом.

Пряди вокруг лица создают движение и помогают сделать очки менее массивным акцентом. Для повседневной укладки достаточно сформировать прическу пальцами и зафиксировать ее легким средством.

Короткая стрижка для вьющихся волос

Женщинам с естественными кудрями совсем не обязательно выпрямлять волосы. Короткая стрижка может, напротив, подчеркнуть естественную текстуру локонов.

Интересный вариант — оставить больше объема сверху, а бока сделать компактнее. Кудри создают мягкое обрамление лица, тогда как геометрическая оправа придает образу четких линий.

Чтобы сохранить форму завитков, после мытья можно нанести крем для кудрей на влажные волосы, промокнуть их полотенцем и высушить диффузором на невысокой температуре.

Боб с боковым пробором

Элегантный боб к линии подбородка — еще один удачный вариант короткой стрижки после 60 лет.

Особенно эффектно смотрится прическа с глубоким боковым пробором и прядями, отведенными от лица. Такой прием оставляет больше простора у висков и помогает избежать ощущения, что волосы «сливаются» с оправой.

Длина до подбородка также хорошо уравновешивает более массивные очки. Для укладки передние пряди можно высушить круглой щеткой, направляя их от лица.

Гладкий боб к подбородку

Для поклонниц сдержанного и элегантного стиля отличным выбором станет гладкий боб с минимальным количеством слоев.

Четкий силуэт позволяет очкам оставаться заметным аксессуаром, но не создает лишнего объема вокруг лица. Аккуратная линия затылка делает классическую форму более современной.

Такую стрижку можно носить совершенно гладкой, заправлять волосы за уши или дополнить легкой челкой — в зависимости от формы лица.

Как подобрать стрижку под форму очков

Не только форма лица имеет значение. Перед походом к парикмахеру следует учесть и оправу.

Очки «кошачий глаз». Их форма уже создает визуальный эффект подъема. Поэтому хорошо работают прически с небольшим объемом на макушке, открытыми висками или укладкой волос назад.

Овальная оправа. Она достаточно универсальна, поэтому можно попробовать асимметричный крой, глубокий боковой пробор или челку, зачесанную набок.

Большие очки. Если оправа сама по себе привлекает много внимания, лучше не перегружать зону висков. Гладкий боб или короткая стрижка с волосами, аккуратно убранными от лица, помогут создать сбалансированный образ.

Какая стрижка после 60 лет молодит больше всего

Не существует одной универсальной прически, которая все равно будет подходить всем женщинам. Лучшая стрижка — соответствующая густоте волос, его текстуре, форме лица и вашему стилю.

Впрочем, текстурированные пикси, бобы с боковым пробором, лоб, многослойные шегги и челка-шторка могут визуально освежить образ благодаря движению, легкости и правильно расставленным акцентам.

Важно также не пытаться любой ценой скрыть возраст. Современная стрижка должна прежде подчеркивать индивидуальность и делать женщину уверенной в себе.

FAQ

Какая лучшая короткая стрижка для женщины после 60 лет?

Универсального варианта нет, однако среди популярных решений текстурированные пикси, классический боб, лоб, многослойные шегги и короткие стрижки с боковым пробором. Выбор зависит от густоты волос, их текстуры, формы лица и желаемого уровня ухода.

Какая стрижка подходит женщинам после 60 лет в очках?

Хорошо могут выглядеть пикси, бобы к подбородку, лоб, шегги и прически с удлиненной челкой. Важно, чтобы волосы не создавали лишнего объема у висков и не конфликтовали со скобками и формой оправы. Для больших очков особенно удачно могут работать гладкие короткие стрижки, а для более сдержанных оправ — текстурированные и многослойные варианты.

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