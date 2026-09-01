Дрон с взрывчаткой упал в Румынии: у границы с Молдовой работают антитеррористические службы

Спецслужбы готовятся взорвать опасную находку / Иллюстративное изображение / © Associated Press

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На сельскохозяйственном поле в румынском уезде Васлуй недалеко от границы с Молдовой местные жители обнаружили разбитый беспилотник с боевой частью. Опасную находку заметили во вторник утром в тридцати километрах от молдавской границы. Специалисты антитеррористической бригады подтвердили наличие взрывчатых веществ в летательном аппарате и приступили к подготовке к его безопасному обезвреживанию.

Об этом пишет Digi24.

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Детали обнаружения и меры безопасности

Сразу после звонка местного жителя правоохранители оцепили территорию и установили строгий периметр безопасности. Жертв или разрушений инфраструктуры удалось избежать, поскольку беспилотник упал на открытой местности вдали от жилых домов.

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В инспекторате уездной полиции Васлуй раскрыли хронологию реагирования на чрезвычайное событие. Официальные представители ведомства сообщили о следующих шагах правоохранителей:

в 10:15 начальник отдела полиции получил телефонное сообщение о поврежденном аппарате;

полицейские и жандармы немедленно изолировали зону инцидента до прибытия спецслужб;

правоохранители передали дело в прокуратуру для установления обстоятельств происшествия.

Реакция власти и расследование инцидента

В настоящее время компетентные органы пытаются выяснить точное время падения летательного аппарата и его происхождение. С высокой вероятностью саперы взорвут дрон непосредственно на месте обнаружения во избежание случайной детонации во время транспортировки.

Префект уезда Василий Андрей Шербан подтвердил присутствие всех необходимых экстренных служб на месте падения объекта. "Я был на совещании по безопасности в школах, когда меня проинформировали о ситуации в Виишоаре, где сейчас представители Румынской службы информации, жандармерии и полиции проводят расследование", - сообщил чиновник.

Глава региона также добавил, что местные власти спокойно ждут результатов экспертных проверок. В то же время, прокуратура при Апелляционной палате Ясс параллельно начала уголовное производство, чтобы окончательно выяснить все обстоятельства инцидента.

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Напомним, на днях на пляже румынского курорта Олимп туристы обнаружили обломок неизвестного беспилотника . Часть дрона содержала взрывчатку, поэтому саперы уничтожили ее контролируемым подрывом. Другая часть беспилотника, не представлявшая угрозы, осталась на месте для дальнейшего исследования.

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