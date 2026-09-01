Король Хокон VIII и его семья почтили память Харальда V: трогательные кадры

Королевская семья Норвегии

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31 августа король Хокон VIII и королева Метте-Марит вместе с королевой Соней и принцессой Мартой Луизой вышли на Дворцовую площадь, чтобы посмотреть на цветы, которые люди оставили в знак скорби после смерти короля Харальда V, и поздороваться с публикой.

Королевская семья Норвегии

Каждый член семьи принес по одной красной розе и положил её среди тысяч цветов, покрывших площадь.

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Королевская семья Норвегии

Кроме того, утром 31 августа дети и внуки короля Харальда торжественной процессией перенесли его гроб из Красной гостиной дворца в Дворцовую часовню. Процессию возглавили король Хокон и кронпринцесса Ингрид Александра, королева Метте-Марит и королева Соня также приняли участие в процессии. Также гроб сопровождал Мариус Борг Гёйбю — скандальный сын Метте-Марит, осуждённый за насилие; парня на это время выпустили из тюрьмы.

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Королевская семья Норвегии

Гроб будет находиться в часовне до дня похорон, которые состоятся в среду, 9 сентября.

Гроб короля Норвегии Гаральда V установили во Дворцовой часовне в Осло / © Associated Press

Гроб короля Норвегии Гаральда V установили во Дворцовой часовне в Осло / © Associated Press

Гроб короля Норвегии Гаральда V установили во Дворцовой часовне в Осло / © Associated Press

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