Король Гокон VIII та його родина вшанували пам’ять Гаральда V: зворушливі кадри

Королівська родина Норвегії

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31 серпня король Гокон VIII та королева Метте-Маріт разом із королевою Сонею та принцесою Мартою Луїзою вийшли на Палацову площу, щоб побачити квіти, які люди залишили на знак скорботи після смерті короля Гаральда V, та привітатися з громадськістю.

Королівська родина Норвегії

Кожен член родини приніс по одній червоній троянді й поклав її серед тисяч квітів, що вкрили площу.

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Королівська родина Норвегії

Також вранці 31 серпня діти та онуки короля Гаральда урочистою процесією перенесли його труну з Червоної вітальні палацу до Палацової каплиці. Процесію очолили король Гокон та кронпринцеса Інгрід Александра, королева Метте-Маріт і королева Соня також взяли участь у процесії. Також труну супрововджував Маріус Борґ Гьойбю — скандальний син Метте-Маріт, який засуджений за насильство — хлопця випустили з в’язниці на цей момент.

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Королівська родина Норвегії

Труна залишатиметься в каплиці до дня похорону, який відбудеться в середу, 9 вересня.

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

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