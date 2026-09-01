- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 619
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Гокон VIII та його родина вшанували пам’ять Гаральда V: зворушливі кадри
Королівська родина Норвегії вийшла до людей.
31 серпня король Гокон VIII та королева Метте-Маріт разом із королевою Сонею та принцесою Мартою Луїзою вийшли на Палацову площу, щоб побачити квіти, які люди залишили на знак скорботи після смерті короля Гаральда V, та привітатися з громадськістю.
Кожен член родини приніс по одній червоній троянді й поклав її серед тисяч квітів, що вкрили площу.
Також вранці 31 серпня діти та онуки короля Гаральда урочистою процесією перенесли його труну з Червоної вітальні палацу до Палацової каплиці. Процесію очолили король Гокон та кронпринцеса Інгрід Александра, королева Метте-Маріт і королева Соня також взяли участь у процесії. Також труну супрововджував Маріус Борґ Гьойбю — скандальний син Метте-Маріт, який засуджений за насильство — хлопця випустили з в’язниці на цей момент.
Труна залишатиметься в каплиці до дня похорону, який відбудеться в середу, 9 вересня.