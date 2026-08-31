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Прощання з королем Норвегії Гаральдом V: палац поділився подробицями
У неділю відбулися поминальні служби на згадку про покійного короля Гаральда V, який помер у віці 89 років 28 серпня.
Прощальна церемонія, яка не є офіційним державним похороном, пройшла в різних місцях по всій Норвегії.
Король Гокон разом зі своєю матір'ю, королевою Сонею, і двома дітьми, спадковою принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре Магнусом, взяли участь у церемонії в церкві Аскер, розташованої неподалік палацу Скаугум і яка є постійним місцем проведення релігійних служб королівської родини.
Також норвезький королівський палац уже повідомив, що похорон короля Гаральда відбудеться 9 вересня о 13:00 (14:00 за Києвом). Швидше за все, його відвідають усі європейські монархи та їхні родичі.
Гаральд V буде похований у королівському мавзолеї фортеці Акерсгус, середньовічного замку в Осло, поряд зі своїми предками. Тіло покійного монарха перебуватиме поруч із його матір'ю, спадковою принцесою Мартою, його батьком, королем Улафом V, його бабусею, королевою Мод, та його дідом, королем Гоконом.