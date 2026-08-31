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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Прощання з королем Норвегії Гаральдом V: палац поділився подробицями

У неділю відбулися поминальні служби на згадку про покійного короля Гаральда V, який помер у віці 89 років 28 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гаральд V

Король Гаральд V / © Getty Images

Прощальна церемонія, яка не є офіційним державним похороном, пройшла в різних місцях по всій Норвегії.

Король Гокон разом зі своєю матір'ю, королевою Сонею, і двома дітьми, спадковою принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре Магнусом, взяли участь у церемонії в церкві Аскер, розташованої неподалік палацу Скаугум і яка є постійним місцем проведення релігійних служб королівської родини.

Королівська сім'я на церковній службі / © Getty Images

Королівська сім'я на церковній службі / © Getty Images

Також норвезький королівський палац уже повідомив, що похорон короля Гаральда відбудеться 9 вересня о 13:00 (14:00 за Києвом). Швидше за все, його відвідають усі європейські монархи та їхні родичі.

Гаральд V буде похований у королівському мавзолеї фортеці Акерсгус, середньовічного замку в Осло, поряд зі своїми предками. Тіло покійного монарха перебуватиме поруч із його матір'ю, спадковою принцесою Мартою, його батьком, королем Улафом V, його бабусею, королевою Мод, та його дідом, королем Гоконом.

Король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

Король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

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