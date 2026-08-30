ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Кронпринцеса Метте-Маріт отримала новий титул після смерті короля Гаральда V

Дружина нового короля Гокона VIII, кронпринцеса Метте-Маріт, тепер стала королевою-консортом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Раніше ми вже розповідали, що вдова колишнього короля Соня зберегла титул королеви. І тепер у Норвегії одночасно будуть дві королеви – Соня та її невістка Метте-Маріт.

Соня збереже титул, який вона мала десятиліттями, а Метте-Маріт прийме його як дружина Гокона VIII. Ця ситуація схожа на ситуацію в Іспанії 2014 року, де Софія зберігає титул королеви, незважаючи на те, що її син Філіп VI є королем, а його дружина Летиція посідає центральне місце поруч з монархом і носить титул королеви.

Королева Соня та королева Метте-Маріт / © Getty Images

Королева Соня та королева Метте-Маріт / © Getty Images

А ось у Нідерландах, наприклад, колишня королева Беатрікс відновила використання титулу принцеси після зречення престолу на користь свого сина короля Віллема-Олександра.

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Королева Метте-Маріт також є матір'ю принцеси Інгрід Олександри, яка тепер отримала титул кронпринцеси і є першою спадкоємицею короля Гокона VIII.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie