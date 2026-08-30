Кронпринцеса Метте-Маріт отримала новий титул після смерті короля Гаральда V

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

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Раніше ми вже розповідали, що вдова колишнього короля Соня зберегла титул королеви. І тепер у Норвегії одночасно будуть дві королеви – Соня та її невістка Метте-Маріт.

Соня збереже титул, який вона мала десятиліттями, а Метте-Маріт прийме його як дружина Гокона VIII. Ця ситуація схожа на ситуацію в Іспанії 2014 року, де Софія зберігає титул королеви, незважаючи на те, що її син Філіп VI є королем, а його дружина Летиція посідає центральне місце поруч з монархом і носить титул королеви.

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Королева Соня та королева Метте-Маріт / © Getty Images

А ось у Нідерландах, наприклад, колишня королева Беатрікс відновила використання титулу принцеси після зречення престолу на користь свого сина короля Віллема-Олександра.

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Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Королева Метте-Маріт також є матір'ю принцеси Інгрід Олександри, яка тепер отримала титул кронпринцеси і є першою спадкоємицею короля Гокона VIII.

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