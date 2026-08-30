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Кронпринцеса Метте-Маріт отримала новий титул після смерті короля Гаральда V
Дружина нового короля Гокона VIII, кронпринцеса Метте-Маріт, тепер стала королевою-консортом.
Раніше ми вже розповідали, що вдова колишнього короля Соня зберегла титул королеви. І тепер у Норвегії одночасно будуть дві королеви – Соня та її невістка Метте-Маріт.
Соня збереже титул, який вона мала десятиліттями, а Метте-Маріт прийме його як дружина Гокона VIII. Ця ситуація схожа на ситуацію в Іспанії 2014 року, де Софія зберігає титул королеви, незважаючи на те, що її син Філіп VI є королем, а його дружина Летиція посідає центральне місце поруч з монархом і носить титул королеви.
А ось у Нідерландах, наприклад, колишня королева Беатрікс відновила використання титулу принцеси після зречення престолу на користь свого сина короля Віллема-Олександра.
Королева Метте-Маріт також є матір'ю принцеси Інгрід Олександри, яка тепер отримала титул кронпринцеси і є першою спадкоємицею короля Гокона VIII.