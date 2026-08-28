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Норвезький палац опублікував перше офіційне фото короля Гокона VIII
Сьогодні під час зустрічі з міністрами король Хокон VIII офіційно визнав смерть свого батька.
"Я вважаю своїм обов'язком повідомити Державну раду, що мій дорогий батько, Його Величність король Гаральд V, помер сьогодні, 28 серпня 2026 року, о 6:35 ранку, і що відповідно до положень Конституції я вступив на посаду короля Норвегії", - заявив він.
«Я візьму ім'я Гокон VIII і продовжу слідувати девізу, який вибрали мій батько, дід і прадід: «Все заради Норвегії».
У той же час король Гокон подякував уряду та норвезькому народу за підтримку та співчуття, виявлені до королівської родини в цей непростий час.
Пізніше в Instagram королівської родини Норвегії поділилися першим портретним знімком нового монарха.
Також відомо, що дружина короля Гокона здобула титул королева-консорта Метте-Маріт, а мати Гокона і вдова Гаральда – Соня – залишиться королевою, зберігши титул, який вона носила досі.