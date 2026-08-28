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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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64
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Норвезький палац опублікував перше офіційне фото короля Гокона VIII

Сьогодні під час зустрічі з міністрами король Хокон VIII офіційно визнав смерть свого батька.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гокон VIII

Король Гокон VIII / © Getty Images

"Я вважаю своїм обов'язком повідомити Державну раду, що мій дорогий батько, Його Величність король Гаральд V, помер сьогодні, 28 серпня 2026 року, о 6:35 ранку, і що відповідно до положень Конституції я вступив на посаду короля Норвегії", - заявив він.

«Я візьму ім'я Гокон VIII і продовжу слідувати девізу, який вибрали мій батько, дід і прадід: «Все заради Норвегії».

Король Гокон VIII / © Getty Images

Король Гокон VIII / © Getty Images

У той же час король Гокон подякував уряду та норвезькому народу за підтримку та співчуття, виявлені до королівської родини в цей непростий час.

Пізніше в Instagram королівської родини Норвегії поділилися першим портретним знімком нового монарха.

Також відомо, що дружина короля Гокона здобула титул королева-консорта Метте-Маріт, а мати Гокона і вдова Гаральда – Соня – залишиться королевою, зберігши титул, який вона носила досі.

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