Яке церковне свято в Україні 28 серпня

Церковне свято 28 серпня / © unsplash.com

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28 серпня (10 вересня), в православному календарі день пам’яті преподобного Мойсея Мурина. Преподобний Мойсей жив у IV столітті в Єгипті. За походженням він був мурином — так у давнину називали людей ефіопського походження. У молодості Мойсей був рабом одного знатного чоловіка, але через свою важку вдачу, схильність до насильства та скоєний злочин був вигнаний від господаря. Після цього він приєднався до розбійників і згодом став їхнім ватажком.

Його ім’я стало відомим через страх, який він сіяв серед людей. Мойсей був сильним тілом, мав суворий характер і довгий час жив, керуючись гнівом, пристрастями та жагою до злочинного життя. Проте навіть у його серці залишалася можливість для духовного переродження.

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Одного дня Мойсей відчув, що більше не може продовжувати колишній шлях. За переказами, благодать Божа торкнулася його серця, і він щиро розкаявся у своїх гріхах. Він залишив розбійницьку ватагу та прийшов до монастиря в єгипетській пустелі, де попросив прийняти його серед братії.

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Монахам було важко повірити, що відомий злочинець справді змінився. Але Мойсей не шукав виправдань і не вимагав довіри — він почав доводити своє покаяння працею, молитвою та послухом. Він із великою ревністю виконував монастирські правила, приборкував свої пристрасті й навчався смирення.

У монастирі Мойсей багато часу присвячував молитві, посту та боротьбі зі своїми колишніми звичками. Його минуле не зникло миттєво, але він щодня працював над собою. Саме ця боротьба стала його найбільшим подвигом.

Згодом Мойсей був висвячений у диякона, а потім став ієромонахом. Брати почали приходити до нього за духовною порадою, адже той, хто сам пережив падіння і покаяння, міг особливо глибоко зрозуміти людську слабкість.

У старості преподобний Мойсей продовжував жити у молитві та служінні Богові. За переказами, коли йому було близько 75 років, він передбачив напад розбійників на монастир. Брати хотіли захищатися, але Мойсей сказав, що той, хто жив мечем, не повинен тепер боятися прийняти смерть із миром. Під час нападу він загинув разом з іншими подвижниками.

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Церковне свято 28 серпня — день пам’яті святого Августина, єпископа Іппонського і святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера Етіопського

Августин народився 13 листопада 354 року в місті Тагаст (нині територія Алжиру) у Північній Африці. Його батько Патрикій був язичником, а мати Моніка — ревною християнкою, яка все життя молилася за навернення свого сина до істинної віри.

З дитинства Августин мав надзвичайні здібності до навчання. Він отримав хорошу освіту, вивчав риторику, філософію та літературу. Його розум прагнув пізнати істину, але юнак довгий час шукав її не там, де міг знайти справжній мир.

У молодості Августин жив далеко від християнських ідеалів. Він захоплювався світськими задоволеннями, прагнув слави та земних успіхів. Пізніше у своїй знаменитій книзі «Сповідь» він відверто описав цей період життя, визнаючи свої помилки та духовну боротьбу.

За переказами, важливий момент навернення Августина стався в саду в Мілані. Переживаючи глибоку внутрішню боротьбу, він почув дитячий голос, який промовляв: «Візьми, читай». Відкривши Святе Письмо, Августин прочитав слова апостола Павла про те, що потрібно залишити гріховне життя і жити в Христі.

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Гебре Михаїл народився в Етіопії — країні з давньою християнською традицією, де віра в Христа поширилася ще в перші століття християнства. З юних років він полюбив Святе Письмо, прагнув пізнати Божу волю та присвятити своє життя служінню Церкві.

Отримавши духовну освіту, Гебре Михаїл був поставлений у сан пресвітера. У своєму служінні він дбав не лише про звершення богослужінь, а й про духовне наставництво людей. Він навчав паству християнської любові, покаяння, смирення та вірності Євангелію.

Життя святого припало на часи, коли християни Етіопії переживали складні випробування. Віра часто піддавалася утискам, а служителі Церкви ставали об’єктом переслідувань.

Пресвітер Гебре Михаїл не відмовився від свого покликання. Він продовжував проповідувати Слово Боже, підтримував людей у скорботах і зміцнював їх у християнській надії. Для нього священниче служіння було не просто обов’язком, а шляхом повної самовіддачі Богові.

Церковне свято в Україні 28 серпня за старим календарем

За старим календарем 28 серпня в Україні Успіння Пресвятої Богородиці. За церковним переданням, після Вознесіння Господа Ісуса Христа Пресвята Богородиця жила в Єрусалимі, перебуваючи в молитві та піклуючись про апостолів. Перед Своїм успінням Вона отримала від Архангела Гавриїла звістку про близький перехід до Бога. У момент Її кончини апостоли чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Матір’ю Спасителя.

Після смерті Богородицю поховали в Гефсиманському саду. Через три дні апостол Фома, який не був присутній під час поховання, попросив відкрити гробницю, щоб поклонитися Їй. Але тіла Пресвятої Богородиці там не знайшли — Церква вірує, що Господь узяв Її душу і тіло до Небесної слави.

Прикмети 28 серпня

Народні прикмети 28 серпня / © pexels.com

Багато павутини в повітрі — до теплої та сухої осені.

Якщо вранці з’явився туман — чекали на гарну погоду найближчими днями.

Якщо вода в річках і ставках уже холодна — осінні холоди можуть прийти раніше.

Що не можна робити 28 серпня

Народні прикмети радять уникати далеких подорожей і поїздок у незнайомі місця, адже можна легко збитися з дороги або потрапити у неприємну ситуацію. Чоловікам, які випадково зустрінуть дорогою свою тещу, за старими повір’ями радили повернутися додому, оскільки така зустріч могла віщувати невдалий день.

Що можна робити 28 серпня

Цей день вважається вдалим для торгівлі, фінансових справ та важливих домовленостей. Вважається, що угоди, укладені саме сьогодні, можуть принести хороший прибуток і стати успішними у майбутньому.

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