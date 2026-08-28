Горянський вперше розкрив, чому його не знімають в кіно і кому він перейшов дорогу: "Дізнався, хто це"

Володимир Горянський

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Український актор Володимир Горянський вперше розкрив деталі, чому його припинили запрошувати в кіно і кому він перейшов дорогу.

Артист зараз здебільшого грає в театральних виставах. А от у кіно його можна побачити вкрай рідко. Виявляється, на те є причина. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Володимир Горянський натякнув, що за цим стоїть конкретна людина, яка й блокує його потрапляння в кіно. Актор навіть знає, чиїх саме це рук справа. Однак розкривати імені артист не став.

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«У мене теж є таке відчуття (що комусь перейшов дорогу — прим. ред.). Є якась людина, мені казали, яка просто не пропускає. Я дізнався, хто це. Хай це буде на совісті цієї людини», — говорить актор Анні Севастьяновій.

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Володимир Горянський

Однак Володимир Горянський наголошує, що це не впливає на його популярність та впізнаваність. Артист й надалі грає в театрі, а вистави з аншлагами є підтвердженням його затребуваності.

«Глядач мене запитує, де вас побачити. На жаль, продюсери не цікавляться, що хоче глядач. Що я можу сказати? Я ж не можу прийти і сказати, щоб знімали мене! Але від цього моя популярність не змінилась. Мої гастрольні проєкти говорять про те, що люди приходять, аншлаги і все. Нема кіна — це вже на совісті каналів, продюсерів і так далі», — додав актор.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ГОРЯНСЬКИЙ про пенсію НАРОДНОГО артиста, ВСИНОВЛЕННЯ та хто його ВИГНАВ з КІНО

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес замахнувся на велике кіно. Артист вирішив взятися за масштабний проєкт.

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