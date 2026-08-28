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Росію розривають вибухи: "добрі" дрони атакували Енгельс і Ярославль – перші кадри з місця (відео)
Безпілотники атакували військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області РФ, де базуються російські стратегічні бомбардувальники. У Саратові теж чули роботу ППО.
У Саратовській області Росії вночі 28 серпня пролунала серія вибухів, у районі Енгельса працює протиповітряна оборона.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників на військовий аеродром «Енгельс-2».
Серію вибухів та активно роботу російської протиповітряної оборони було чутно як у районі Енгельса, так і в Саратові.
Численні вибухи у районі Енгельса лунали приблизно від 03:00 години цієї ночі. На кадрах, що поширили у мережі, чутно звуки роботи ППО і видно спалахи у небі. У регіоні була оголошена тривога перед цим через загрозу безпілотників.
За даними аналітиків, вибухи та роботу ППО було чутно і у Саратові. Після атаки видно задимлення, проте жодних даних про можливі наслідки на момент публікації не було.
Також стало відомо, що Сили Оборони влупили по Ярославському НПЗ, на території обʼєкта виникла масштабна пожежа.
Аеродром «Енгельс-2» є одним із ключових об’єктів базування стратегічної авіації Росії — саме звідти регулярно злітають Ту-95 та Ту-160 для завдання ракетних ударів по території України.
Нагадаємо, у Росії 26 серпня зупинив переробку сирої нафти нижньогородський НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсінтез» після атаки українського дрона. Унаслідок атаки було пошкоджено кілька технологічних установок, міжцехову інфраструктуру та загальнозаводські об’єкти.