Россию разрывают взрывы: "добрые" дроны атаковали Энгельс и Ярославль - первые кадры с места (видео)

В РФ якобы работала ПВО / © Getty Images

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В Саратовской области России ночью, 28 августа, прогремела серия взрывов, в районе Энгельса работала противовоздушная оборона.

Местные Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на военный аэродром «Энгельс-2».

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Серия взрывов и активная работа российской противовоздушной обороны были слышны как в районе Энгельса, так и в Саратове.

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Многочисленные взрывы в районе Энгельса раздавались примерно с 03:00 часов этой ночи. На распространившихся в сети кадрах слышны звуки работы ПВО и видны вспышки в небе. В регионе была объявлена тревога перед этим из-за угрозы беспилотников.

По данным аналитиков, взрывы и работа ПВО были слышны и в Саратове. После атаки видно задымление, однако никаких данных о возможных последствиях на момент публикации не последовало.

Также стало известно, что Силы Обороны ударили по Ярославскому НПЗ, на территории объекта возник масштабный пожар.

Аэродром «Энгельс-2» является одним из ключевых объектов базирования стратегической авиации России — именно оттуда регулярно взлетают Ту-95 и Ту-160 для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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Напомним, в России 26 августа остановил переработку сырой нефти нижнегородской НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» после атаки украинского дрона. В результате атаки были повреждены несколько технологических установок, межцеховая инфраструктура и общезаводские объекты.

Дата публикации 07:30, 28.08.26 Количество просмотров 22 Военный аэродром Энгельс атаковали беспилотники - видео

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