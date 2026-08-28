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Россию разрывают взрывы: "добрые" дроны атаковали Энгельс и Ярославль - первые кадры с места (видео)
Беспилотники атаковали военный аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области РФ, где базируются российские стратегические бомбардировщики. В Саратове также слышали работу ПВО.
В Саратовской области России ночью, 28 августа, прогремела серия взрывов, в районе Энгельса работала противовоздушная оборона.
Местные Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на военный аэродром «Энгельс-2».
Серия взрывов и активная работа российской противовоздушной обороны были слышны как в районе Энгельса, так и в Саратове.
Многочисленные взрывы в районе Энгельса раздавались примерно с 03:00 часов этой ночи. На распространившихся в сети кадрах слышны звуки работы ПВО и видны вспышки в небе. В регионе была объявлена тревога перед этим из-за угрозы беспилотников.
По данным аналитиков, взрывы и работа ПВО были слышны и в Саратове. После атаки видно задымление, однако никаких данных о возможных последствиях на момент публикации не последовало.
Также стало известно, что Силы Обороны ударили по Ярославскому НПЗ, на территории объекта возник масштабный пожар.
Аэродром «Энгельс-2» является одним из ключевых объектов базирования стратегической авиации России — именно оттуда регулярно взлетают Ту-95 и Ту-160 для нанесения ракетных ударов по территории Украины.
Напомним, в России 26 августа остановил переработку сырой нефти нижнегородской НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» после атаки украинского дрона. В результате атаки были повреждены несколько технологических установок, межцеховая инфраструктура и общезаводские объекты.