Коридор затемнений завершился: что изменится после 28 августа

Коридор затемнений / © ТСН.ua

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Августовский коридор затемнений подходит к концу.

Он начался 12 августа полным солнечным затмением во Льве, а завершается 28 августа частичным лунным затмением в Рыбах. Сам термин «коридор затемнений» относится к популярной астрологии, а не к астрономии.

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Однако приверженцы астрологии рассматривают две недели между затемнениями как символический период изменений, завершений и появления новых обстоятельств.

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Теперь главный вопрос – что происходит после него.

Неопределенность может начать исчезать

Во время коридора затемнений многие люди могут чувствовать, что определенные процессы находятся во взвешенном состоянии.

После 28 августа ситуации, которые казались непонятными, могут постепенно приобретать более четкие очертания.

Может появиться недостающая информация.

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Человек может наконец-то понять мотивы другого.

Или решение, которое еще несколько дней назад казалось слишком сложным, станет более очевидным.

То, что завершилось, не обязательно нужно возвращать

Лунное затмение в Рыбах в астрологии связывают с отпуском.

Поэтому выход из коридора может быть не столько моментом нового старта, сколько принятием того, что история уже завершилась.

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Это могут быть отношения, работа, дружба, старый план или представление о себе.

Иногда важнейшее изменение состоит в том, что человек больше не пытается вернуть прошлое.

Эмоции могут оставаться сильными еще несколько дней

Не стоит ожидать, что 28 августа после часа все вдруг «кончится».

Даже в астрологической традиции влияние затемнений рассматривают как процесс, а не краткое событие.

Поэтому в конце августа еще могут ощущаться эмоции и последствия решений, принятых за последние две недели.

Астрологические прогнозы на текущую неделю также описывают затемнение 28 августа как момент больших завершений и быстрых изменений.

Стоит вспомнить, что происходило с 12 августа

Хорошая практика после завершения коридора затмений – вернуться мысленно к последним двум неделям.

Спросите себя:

Что изменилось с 12 августа?

Какие люди появились или исчезли?

Какая тема постоянно возвращалась?

Какое решение я откладывала?

Что стало очевидным только сейчас?

Иногда закономерность становится заметной только тогда, когда смотришь на весь период целиком.

Не нужно спешить начинать новую жизнь

Выход из коридора затмений не означает, что 29 августа нужно срочно менять работу, отношения и место жительства.

Напротив, после эмоционально насыщенного периода полезно дать себе несколько дней на интеграцию.

Посмотрите, какие изменения остаются важными даже после прошедшей первой эмоциональной реакции.

Именно они могут оказаться действительно значимыми.

Для кого выход из коридора будет особенно заметен

Самое сильное завершающее затмение может отозваться Рыбам, Девам, Близнецам и Стрельцам.

Рыбы могут ощутить завершение личного этапа.

Девы – получить ясность в отношениях.

Близнецы – в профессиональных вопросах.

Стрельцы – в темах дома и семьи.

А для Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов завершится процесс, который начал особенно активно разворачиваться после солнечного затмения 12 августа.

Что делать после коридора затемнений

Лучше всего не искать еще одного знака судьбы, а посмотреть на то, что уже произошло.

Запишите три вещи:

Что я оставляю в августе.

Что хочу взять с собой дальше.

Какой первый реальный шаг сделаю в сентябре.

Это может быть гораздо более полезной практикой, чем попытка предсказать каждое следующее событие.

Коридор затемнений заканчивается не магическим переключателем, а возможностью посмотреть назад и понять, что за это время изменилось у вас самих.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Информация носит символический или развлекательный характер.

Напомним, что ранее испанский скейтбордист проделал трюк на фоне солнечного затмения: эффектные кадры

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