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РФ может повторить сценарий 2022-го, но в другом формате: ISW предупредил о наземном вторжении в НАТО
Американские аналитики считают, что Россия может вторгнуться в страны НАТО, но с небольшой группировкой.
Визит главы американского ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может свидетельствовать о подготовке России к агрессии против страны НАТО в относительно ближайшей перспективе.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Источники Politico и Wall Street Journal, «знающие об этом вопросе» сообщают, что Рэтклифф предупредил РФ не атаковать страны Альянса и не усугублять конфликт с союзниками США, в том числе с Эстонией, Латвией и Литвой.
В свою очередь, аналитики Института считают, что прибытие руководителя ЦРУ в Москву на военно-транспортном самолете C-17 и использование им американского кортежа свидетельствуют, что Вашингтон рассматривал разведывательные данные, имеющие как срочные и конфиденциальные, а не просто как предупреждение об отдаленной угрозе.
В то же время, акцентируют в ISW, в публичных отчетах об оценках разведывательного сообщества Штатов говорится лишь о том, что действия Москвы возможны «в течение следующих нескольких лет». Впрочем, способ путешествия Рэтклиффа свидетельствует об озабоченности относительно более коротких сроков.
«Личный визит директора ЦРУ для передачи послания необычен и обычно предназначен для деликатных вопросов наивысшей важности», — отмечают американские специалисты.
Угроза от России
В ISW отмечают, что угроза от России, которую Америка пытается сдержать в 2026-м, существенно отличается от сценария полномасштабного вторжения в Украину.
Отмечается, что последняя поездка директора ЦРУ в Москву состоялась в ноябре 2021-го, когда Уильям Бернс попытался сдержать полномасштабное вторжение России в Украину. Впрочем, контекст нынешнего визита Рэтклиффа очень разнится. Сравнение между двумя визитами, отмечают в Институте, не учитывает ключевых отличий.
Российские войска уже глубоко наращивали технику, личный состав и другие военные активы на границе с Украиной в конце 2021 и начале 2022 года, что предшествовало полномасштабному вторжению России.
«В ISW не собрали никаких конкретных признаков того, что Россия готовится к масштабному вторжению в страны Балтии, а также не наблюдали никаких доказательств подобного масштабного наращивания в приграничной зоне России со странами Балтии», — говорится в отчете.
Впрочем, эстонские и латвийские чиновники отметили, что их оценка российских угроз не изменилась. Это свидетельствует о том, что эти страны тоже не наблюдают наращивания российских сил на своих границах.
«Однако Россия может нанести удары по целям в странах Балтии или совершить ограниченное наземное вторжение с небольшими силами. Такой тип атаки не обязательно потребует значительного, видимого наращивания военных сил и потому не будет генерировать тех показателей, которые аналитики наблюдали в 2021-м», — заявили в ISW.
В то же время, отмечают американские аналитики, остается непонятным, приказал ли «фюрер» Владимир Путин или одобрил проведение российскими силами любых операций. Впрочем, визит Ретклиффа «заслуживает внимания и сам по себе свидетельствует о том, что США имеют признаки того, что РФ готовится к акту агрессии быстрее, чем просто в течение следующих нескольких лет».
Напомним, в ISW предупредили об опасном замысле Кремля по атаке на страны НАТО. Россия, считают американские аналитики, может нанести авиационные, ракетные или беспилотные удары или осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность Альянса применить статью 5 и ответить в соответствии с ней.