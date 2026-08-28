РФ может повторить сценарий 2022-го, но в другом формате: ISW предупредил о наземном вторжении в НАТО

Кремль. / © unsplash.com

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Визит главы американского ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может свидетельствовать о подготовке России к агрессии против страны НАТО в относительно ближайшей перспективе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Источники Politico и Wall Street Journal, «знающие об этом вопросе» сообщают, что Рэтклифф предупредил РФ не атаковать страны Альянса и не усугублять конфликт с союзниками США, в том числе с Эстонией, Латвией и Литвой.

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В свою очередь, аналитики Института считают, что прибытие руководителя ЦРУ в Москву на военно-транспортном самолете C-17 и использование им американского кортежа свидетельствуют, что Вашингтон рассматривал разведывательные данные, имеющие как срочные и конфиденциальные, а не просто как предупреждение об отдаленной угрозе.

В то же время, акцентируют в ISW, в публичных отчетах об оценках разведывательного сообщества Штатов говорится лишь о том, что действия Москвы возможны «в течение следующих нескольких лет». Впрочем, способ путешествия Рэтклиффа свидетельствует об озабоченности относительно более коротких сроков.

«Личный визит директора ЦРУ для передачи послания необычен и обычно предназначен для деликатных вопросов наивысшей важности», — отмечают американские специалисты.

Угроза от России

В ISW отмечают, что угроза от России, которую Америка пытается сдержать в 2026-м, существенно отличается от сценария полномасштабного вторжения в Украину.

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Отмечается, что последняя поездка директора ЦРУ в Москву состоялась в ноябре 2021-го, когда Уильям Бернс попытался сдержать полномасштабное вторжение России в Украину. Впрочем, контекст нынешнего визита Рэтклиффа очень разнится. Сравнение между двумя визитами, отмечают в Институте, не учитывает ключевых отличий.

Российские войска уже глубоко наращивали технику, личный состав и другие военные активы на границе с Украиной в конце 2021 и начале 2022 года, что предшествовало полномасштабному вторжению России.

«В ISW не собрали никаких конкретных признаков того, что Россия готовится к масштабному вторжению в страны Балтии, а также не наблюдали никаких доказательств подобного масштабного наращивания в приграничной зоне России со странами Балтии», — говорится в отчете.

Впрочем, эстонские и латвийские чиновники отметили, что их оценка российских угроз не изменилась. Это свидетельствует о том, что эти страны тоже не наблюдают наращивания российских сил на своих границах.

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«Однако Россия может нанести удары по целям в странах Балтии или совершить ограниченное наземное вторжение с небольшими силами. Такой тип атаки не обязательно потребует значительного, видимого наращивания военных сил и потому не будет генерировать тех показателей, которые аналитики наблюдали в 2021-м», — заявили в ISW.

В то же время, отмечают американские аналитики, остается непонятным, приказал ли «фюрер» Владимир Путин или одобрил проведение российскими силами любых операций. Впрочем, визит Ретклиффа «заслуживает внимания и сам по себе свидетельствует о том, что США имеют признаки того, что РФ готовится к акту агрессии быстрее, чем просто в течение следующих нескольких лет».

Напомним, в ISW предупредили об опасном замысле Кремля по атаке на страны НАТО. Россия, считают американские аналитики, может нанести авиационные, ракетные или беспилотные удары или осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность Альянса применить статью 5 и ответить в соответствии с ней.

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