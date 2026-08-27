Путин готовит новый ядерный сигнал Западу: эксперт назвал реалистичный сценарий

Путин / © ТСН

Реклама

Россия может усилить давление на Запад посредством нового демонстративного шага, связанного с ядерными технологиями. Одним из возможных сценариев эксперт называет очередное испытание ракеты «Буревестник».

Об этом руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил в эфире 24 Канала, комментируя возможные темы контактов директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с российской стороной в Москве.

Реклама

Кремль может подать новый ядерный сигнал

По мнению Чаленко, после контактов Ретклиффа в Москве Россия уже продемонстрировала один из сигналов — незапланированную проверку боеготовности в Беларуси с участием одной из военных бригад.

Реклама

В то же время, эксперт считает более вероятным другой сценарий.

«Я вижу вполне реалистичный сценарий, по которому будет применено не тактическое ядерное оружие по Украине, а продолжатся так называемые испытания крылатой ракеты „Буревестник“», — сказал Чаленко.

По его словам, Россия уже проводила подобные экзамены. Российская сторона осенью прошлого года заявляла, что ракета якобы находилась в воздухе около 14 часов и преодолела около 15 тысяч километров.

Буревестник — ракета, которую Россия связывает с ядерной силовой установкой. По оценке эксперта, новый запуск мог бы иметь, прежде всего, политическое и демонстративное значение.

Реклама

Чаленко провел параллель с использованием Россией ракеты «Орешник», когда Кремль применял ее без боевой части, а затем Владимир Путин публично акцентировал на возможностях этой системы.

«Что касается именно „Буревестника“, то это действительно реалистично, потому что будет очередным политическим сигналом для Запада», — объяснил Чаленко.

Мог ли Ретклифф поднять эту тему в Москве

Эксперт также не исключил, что вопрос о возможных испытаниях «Буревестника» мог обсуждаться во время контактов директора ЦРУ с российскими представителями.

По мнению Чаленко, Кремль использует ядерную тематику как инструмент давления уже много лет. К таким действиям он отнес, в частности, оккупацию Запорожской АЭС, захват Чернобыльской атомной станции в начале полномасштабного вторжения и повреждения конфайнмента ЧАЭС.

Реклама

«Путин вполне может пойти на подобный шаг. И я не удивлюсь, если Ретклифф и эту тему действительно поднимал во время общения со своими российскими визави в Москве», — подчеркнул руководитель Центра анализа и стратегий.

Напомним, Россия разными способами пытается выбивать у США уступки в отношении Украины.

Ранее речь шла о том, что Россия, вероятно, готовится к новым испытаниям «Буревестника».

Также известно, что РФ впервые вывела в море новую атомную подлодку проекта 09851 «Хабаровск».

Новости партнеров