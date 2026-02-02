Конец эпохи сдерживания: США и Россия снимают «ядерные предохранители» / © ТСН.ua

Соединенные Штаты и Россия могут впервые со времен Холодной войны начать безудержную гонку ядерных вооружений. 5 февраля 2026 года истекает срок действия договора New START. Это означает снятие ограничений России и США на стратегические ядерные арсеналы дальнего действия.

Будет ли новая гонка ядерных вооружений, есть ли угроза ядерной войны, и что об этом говорят в России и на Западе, выяснял ТСН. ua.

Конец эпохи

В The Financial Times отмечают, что эпоха контроля над ядерными арсеналами подходит к концу этой недели, поскольку истекает срок действия последнего правового механизма, который ограничивает количество развернутого ядерного оружия в России и США.

Прекращение действия договора подводит границу более чем полувековым попыткам Москвы и Вашингтона — с разной степенью недоверия — ограничить свои арсеналы. Эти усилия тянулись от соглашений времен Ричарда Никсона и Леонида Брежнева в 1972 году до переговоров Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в 1985 году на берегу озера в Женеве.

С момента распада Советского Союза Россия и Соединенные Штаты неоднократно заменяли и обновляли договоры времен Холодной войны, которые ограничивали так называемое стратегическое оружие, направляемое на города и базы друг друга.

Подписанный в 1991 году, после распада Советского Союза, договор СНВ-1 (или START-1) впервые установил значительные ограничения на стратегические ядерные вооружения США и России и ввел режим инспекций, который должен стать образцом для контроля над вооружениями после окончания Холодной войны.

После короткого перерыва его в конце концов в 2010 году изменил Договор о старте, который продлили в 2021 году. Он ограничил количество ядерных боеголовок, развернутых каждой страной, до 1550 — более чем достаточно, чтобы уничтожить друг друга и большую часть мира.

Продление договора, подписанного в 2010 году во время неудачной «перезагрузки» отношений с Россией тогдашним президентом США Бараком Обамой, сорвалось после того, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году. Спустя год Путин приостановил участие России в договоре и намекнул, что Москва может возобновить ядерные испытания.

В 2023 году Путин приостановил участие РФ в договоре и намекнул, что Москва может возобновить ядерные испытания.

Тогда Трамп в свою очередь приказал Пентагону возобновить ядерные испытания «на равных началах» с Россией и Китаем.

Как отмечает Вloomberg, это первый случай со времен Холодной войны, когда ни один официальный режим контроля над вооружениями не будет ограничивать две атомные сверхдержавы.

Что предлагает Путин и Россия

В сентябре прошлого года российский диктатор Владимир Путин неожиданно предложил соблюдать основные условия Договора, включающие ограничения каждой страной до 1550 готовых к удару ядерных боеголовок, еще в течение года.

Это предложение вызвало споры в США. Сторонники контроля над вооружениями призывают избежать новой гонки, которая может стоить триллионы долларов и повысить риск катастрофических ошибок.

С другой стороны, эксперты и бывшие чиновники говорят, что США не должны доверять Путину, отмечая, что он прекратил взаимные инспекции в рамках нового договора СНВ-3 в 2023 году из-за поддержки США Украины в войне с Россией.

А заместитель председателя Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, и подписывавший соглашение в 2010 году, снова пытался запугать мир ядерной войной.

Он напомнил, что в обновленной ядерной доктрине России расширены критерии использования ядерного оружия.

«Вы знаете, там теперь не только как ответная мера на ядерный удар может использоваться ядерное оружие, но и на массированное применение беспилотников, ракет, других средств, доставляющих оружие», — пригрозил Медведев.

В то же время марионетка Кремля сразу успокоил, что это не значит, что после каждого такого случая Путин рассматривает вариант ядерного ответа.

«Россия действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной, где прямо перечислены все позиции, когда можно использовать ядерное оружие для устранения более опасных угроз. Учитывая, что Россия ядерное оружие не применила, значит, таких угроз для нашей страны не было», — сказал Медведев.

Значит ли это, что 5 февраля может быть ядерная война

«Я не хочу сказать, что это (прекращение действия договора) немедленно означает катастрофу и начало ядерной войны, но это все равно должно всех испугать», — добавил Медведев.

Британский Chatham House размышляет, что без ограничений, предусмотренных Новым договором СНВ, стратегическое планирование с обеих сторон, скорее всего, будет обусловлено неопределенностью.

Это увеличивает риск новой гонки вооружений, особенно, если любая из сторон начнет загружать дополнительные боеголовки на существующие ракеты или расширять системы доставки. Даже если масштабное наращивание не произойдет немедленно, отсутствие ограничений и прозрачности усложнит понимание намерений и управление кризисами.

Последствия выходят за рамки двусторонних отношений. Китай уже расширяет и модернизирует свои ядерные силы. Снятие любых ограничений на ядерные арсеналы США и России ослабляет аргументы в пользу воздержания в других странах и подкрепляет мнение о том, что крупные государства возвращаются к открытой конкуренции. Другие государства, обладающие ядерным оружием, будут внимательно следить за происходящим.

Исчезновение последнего договора между США и Россией будет без замены сигнализировать об обратном — о том, что ядерные государства отказываются от воздержания. Это может усугубить разногласия между ядерными и неядерными государствами.

Тем временем на «Часах Судного дня» стрелка сместилась на 85 секунд до полуночи. Это самый близкий к апокалипсису показатель, который на символических часах когда-либо стоял с момента создания этой метафоры в 1947 году — даже более близкий, чем, скажем, во время Карибского ракетного кризиса.

Похоже, всем сторонам не выгоден новый договор

Соседка России и союзница США Япония всерьез обеспокоена ходом событий. Японская пресса анализирует, смогут ли стороны договориться о новом соглашении. Как предполагают в The Japan Times, соглашение пока не выгодно ни для Кремля, ни для Белого дома.

Замена СНВ-1 новым договором будет непростой задачей. Россия разработала новые системы, способные нести ядерное оружие — крылатую ракету «Буревестник», гиперзвуковую ракету «Орешник» и торпеду «Посейдон», не входящие в рамки нового договора СНВ.

А Трамп объявил о планах создания космической системы противоракетной обороны «Золотой купол», которую Москва рассматривает как попытку изменить стратегический баланс.

Между тем, арсенал Китая растет, что не контролируется соглашениями между Вашингтоном и Москвой. Пекин сейчас имеет примерно 600 боеголовок, а Пентагон оценивает его более чем в 1000 к 2030 году.

Двухпартийная комиссия Конгресса в 2023 году заявила, что Соединенные Штаты сейчас сталкиваются с «экзистенциальным вызовом» не со стороны одного, а двух ядерных соперников, и им нужно быть готовыми к одновременным войнам с Россией и Китаем.

Ее рекомендации включали подготовку к выводу из хранилищ некоторых или всех стратегических ядерных боеголовок, изъятых согласно новому договору СНВ и хранящихся в резервном запасе.

Это может включать восстановление боеголовок, снятых с межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и подлодок Trident D5, а также возвращение к ядерным ролям около 30 стратегических бомбардировщиков B-52, переоборудованных для выполнения обычных задач.

Фактор Китая

Гонка Китая по созданию собственного ядерного арсенала усложнила переговоры по контролю над ядерными вооружениями. Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы, чтобы Пекин заключил соглашение с Москвой о ядерных вооружениях.

Пекин продолжает расширять свой арсенал темпами, которых не было со времен Холодной войны, хотя все еще далеко от показателей двух сверхдержав, с которых все это началось. Сочетание недоверия, нового оружия, не охваченного предыдущими соглашениями, и новых систем, усиливает ощущение входа на неизведанную стратегическую территорию

В FT напоминают, что на долю США и России приходится 86% мирового запаса этого разрушительного оружия, несмотря на то, что в последние годы арсенал Китая удвоился.

«В США достаточно распространено мнение, что мы должны наращивать вооружение, чтобы ответить Китаю», — сказал содиректор программы по ядерной политике в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Актон.

«Стратегическое командование пришло к выводу, что ему нужна возможность одновременно нацеливаться на российские и китайские ядерные силы», — добавил он, имея в виду боевое командование США, контролирующее ядерный арсенал страны.

Со своей стороны, Пекин вряд ли будет рассматривать идею контроля над вооружениями, пока не достигнет паритета из США.

«Самая большая разница в ландшафте ядерного оружия состоит в том, что Китай стал вызовом для США и России как доминирующих распорядителей мировых арсеналов ядерного оружия», — сказал «Радио Свобода» Уильям Мун, бывший старший менеджер Программы совместного сокращения угрозы.

В то же время, российские эксперты самоуверенно заявляют, очевидно, получив отмашку из Кремля, что китайский ядерный арсенал — проблемы Вашингтона, а не Москвы.

«Ядерное оружие Китая — это проблема Трампа, а не наша», — дерзко сказал Василий Кашин, профессор Московской Высшей школы экономики. «Разговоры о том, что США должны быть такими же сильными, как Россия и Китай вместе взятые, могут вызвать новую гонку вооружений»

Что говорит и что сделает Трамп

Американский президент, если срок действия Нового договора СНВ-3 истечет, можно будет договориться о «лучшем» соглашении, к которому следует привлечь Китай.

На вопрос о намерениях Трампа чиновник Белого дома в комментарии The Japan Times ответил: «Президент определит дальнейший путь контроля над ядерными вооружениями, который он уточнит в собственном графике».

Роль Украины

Вloomberg указывает на ряд стратегических ошибок Трампа. Оскорбляя союзников Америки в Европе и Азии, он подвергает сомнению ядерный «зонтик» Америки и заставляет их рассмотреть возможность создания собственного ядерного оружия. Это побудило бы их региональных противников сделать то же самое.

В издании считают, что единственный способ уменьшить эту экзистенциальную угрозу — вернуться к переговорам, в идеале трехсторонних переговоров между Вашингтоном, Москвой и Пекином, которые будут со временем включать другие ядерные государства. Российский диктатор Владимир Путин лукаво намекнул, что он будет готов к переговорам. Китайский лидер Си Цзиньпин пока четко дал понять, что он не готов к переговорам, поскольку его цель — паритет с двумя другими государствами.

«Именно это Трамп должен изменить. Он утверждает, что у него хорошие отношения с Путиным, поэтому он должен их использовать, но не ввязываясь в разговор о судьбе Украины», — отмечают во Вloomberg.

Между тем, в Chatham House считают, что контроль над ядерными вооружениями также нельзя отделять от более широкой среды безопасности. Прогресс в разрешении серьезных конфликтов, в частности в Украине, облегчил бы возобновление политической воли для более амбициозных соглашений в будущем.

«На пороге вхождения на неизведанную территорию ядерной эры, человеческая цивилизация остается ненадежно привязанной к существованию ядерного оружия и опасных, взаимосвязанных стратегий ядерного сдерживания ядерных государств и их союзников», — подытожил Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружением для «Радио Свобода».

Ранее эксперт назвала лишь два места на Земле, которые были бы безопасны во время и после ядерной войны.