РФ бьет по экономике Украины: The Economist раскрыл опасный план Кремля

Кремль / © Pexels

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Российские войска начали целенаправленную кампанию против гражданской логистики, сетей супермаркетов и черноморских портов Украины. Такая эскалация чревата существенными убытками для бизнеса и аграрного экспорта страны.

Об этом сообщает The Economist.

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Какие убытки понесли «Сильпо», Goodwine и «Новая почта» из-за российских ударов

Отмечается, что в июле российская баллистическая ракета попала в склад, поставлявший товары для элитного магазина Goodwine. Впоследствии в результате ударов по двум распределительным узлам сети «Сільпо» погибли шесть работников. Также неоднократным атакам подвергались объекты компании «Новая почта».

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По оценке соучредителя Goodwine Дмитрия Крымского, удары за три недели стоили украинскому бизнесу около 500 миллионов долларов. Предприниматель также рассказал об изменениях в планировании работы компаний.

«Коллега рассказывал мне, как у них вчера была большая встреча под названием „Осенние действия“ о планах на будущее. Сегодня она уже имеет новое название: „Дожить до апреля“, — рассказал Дмитрий Крымский.

Чем грозит украинскому агроэкспорту блокада Черного моря и атаки на суда

Особую обеспокоенность вызывает охота России на гражданские грузовые суда. 19 июля крылатые ракеты попали в турецкое грузовое судно, выходившее из Черноморского порта. Из-за этого погибли 10 человек. С тех пор судоходство в регионе оказалось под угрозой, а порты коммерчески прекратили полноценную работу.

Остановка экспорта чревата транспортировкой 50 миллионов тонн нового урожая. По данным инвестиционной фирмы Dragon Capital, морская блокада будет стоить Украине около 0,6% ВВП в текущем году. В случае возможности продать нынешний урожай фермеры могут пропустить зимний посев. Как отметил президент Украинского клуба агробизнеса Алекс Лисица, это чревато убытками для сельского хозяйства до 10–12 миллиардов долларов (около 5% ВВП).

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При этом альтернативные сухопутные и речные маршруты имеют ограниченную пропускную способность.

«Одно судно водоизмещением 100 000 тонн эквивалентно 5000 грузовиков, 5000 водителей и 5000 пограничных процедур», — подчеркнул президент ассоциации «Укрпорт» Дмитрий Баринов.

Как дефицит ракет ПВО изменил воздушную войну

Изменение тактики РФ стало возможным из-за наращивания производства российских баллистических ракет и сокращения украинских запасов ракет-перехватчиков. В июле Россия выпустила рекордные 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. Их подавляющее большинство было направлено по Киевской области.

В ответ Украина продолжает наносить удары беспилотниками по оборонным заводам, нефтяной инфраструктуре и складам в России. В частности, удары по российским НПЗ вывели из строя более 30% их рабочих мощностей. Также гигант электронной коммерции Wildberries потерял почти треть мощностей, что обошлось компании от 2 до 4 миллиардов долларов.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с августа 2025 года российская нефтеперерабатывающая промышленность понесла убытки на 13,5 миллиарда долларов. Впрочем, независимые аналитики приводят более низкие цифры.

«Забастовки болезненны, но не там и не в те сроки, которые заявляет Украина», — отметил эксперт Carnegie Endowment Сергей Вакуленко, оценивая реальные прямые потери российского бизнеса примерно в одну десятую от названной оценки Генштаба.

Характеризуя обмен воздушными ударами между сторонами, один из бывших украинских чиновников сравнил его со спортивным противостоянием.

«Это вроде бы мы играли в открытый футбол с бразильцами. Мы забили три гола и празднуем, но они забили 13», — заметил экс-чиновник.

Прогнозы и дальнейшие риски

На фоне длительного противостояния в украинских службах безопасности допускают вероятность дальнейшей эскалации со стороны РФ, в частности, целенаправленных ударов по энергетике, водоснабжению и канализации.

«Зайдут ли они так далеко? Возможно», — отметил источник в украинской службе безопасности.

Эксперты отмечают, что если Украина не получит достаточного количества баллистических ракет-перехватчиков от западных партнеров, ее экономика и военные перспективы окажутся под риском серьезного удара.

Война в Украине — последние новости

Напомним, по словам заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, если зимой главным объектом атак была отопительная и электрическая инфраструктура, то сейчас враг сосредоточился на оборонной промышленности, логистике и гражданском секторе.

Ранее мы писали, Россия впервые вывела на морские испытания атомную подлодку «Хабаровск», которая должна стать вторым носителем ядерных торпед «Посейдон».

К слову, в ВСУ предупредили, что Россия может попытаться активизировать Черниговское направление, если будет достаточно дополнительных сил и ресурсов.

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