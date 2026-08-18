Трагедия на Гамальевском водохранилище: трое подростков упали с 15-метровой вышки, один погиб

На Львовщине погиб подросток, еще двое детей в реанимации

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Вечером понделка, 17 августа, на территории Гамалеевского водохранилища вблизи Львова трое подростков упали с 15-метровой железобетонной вышки из-за потери равновесия на верхней площадке. В результате падения один 16-летний парень скончался в больнице от тяжелых травм, а двое его товарищей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Обстоятельства несчастного случая

Инцидент произошел около 20:10, когда трое жителей Львова — один в возрасте 17 лет и два 16-летних парня — решили подняться на недействующую железобетонную опору громоотвода. Воспользовавшись металлической стремянкой, прикрепленной к конструкции, подростки выбрались вверх, однако не удержались и сорвались вниз.

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На место происшествия прибыли бригады экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали всех трех пострадавших в детские медицинские учреждения Львова. Врачи диагностировали у юношей политравмы, множественные переломы, ушибы и ссадины.

Состояние пострадавших и расследование полиции

Несмотря на усилия медиков больницы святого Николая, спасти жизнь парня 2009 года рождения не удалось, ведь он получил травмы, несовместимые с жизнью. Его товарищ 2010 года рождения находится в этой же больнице в анестезиологии и интенсивной терапии с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и пневмотораксом. Ему уже была проведена экстренная хирургическая операция.

По информации полиции Львовской области, третий пострадавший подросток находится в реанимационном отделении Центра детской медицины «Охматдет». Правоохранители уже начали уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины по неосторожному тяжкому телесному повреждению и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, поездка на велосипеде по мороженому обернулась трагедией для 16-летней Зузанны Богойло. После столкновения с автомобилем девушка впала в кому, а впереди ее может ждать длительное восстановление.

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