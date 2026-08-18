Достал из-под камней голыми руками: мальчик нашел зуб самой страшной акулы в истории Земли.

Мегалодон - реконструкция ИИ / © Фото из открытых источников

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На прошлой неделе в американском городе Си-Айл-Сити, штат Нью-Джерси, 11-летний Бо Бауэрс вместе с отцом Майком случайно обнаружили гигантский невредимый зуб акулы мегалодона, вымершей около 2,5 миллиона лет назад. Семья немедленно передала свою находку экспертам местного исследовательского центра, которые подтвердили ее подлинность и сочли уникальной из-за идеального состояния окаменелости.

Об этом пишет LADbible.

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Как удалось найти доисторический артефакт

Отец мальчика Майк обратил внимание на странное отверстие в камнях, когда пытался достать оттуда обычную раковину для коллекции. Поняв, что внутри скрывается что-то гораздо более интересное, но не имея возможности продвинуть туда собственную руку, мужчина позвал на помощь своего сына. Майк был вынужден кричать на весь пляж, чтобы Бо подбежал и использовал свою маленькую ладонь для извлечения артефакта из каменной ловушки.

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"Я посмотрел вниз и был просто поражен, но не мог продвинуть туда руку, поэтому, конечно, я кричал, как сумасшедший, чтобы мой сын Бо подбежал", - рассказал отец мальчика.

Мальчик признался, что сначала очень испугался засовывать руку в неизвестную темную щель, однако любопытство победило. Когда ребенок вытащил находку, семья была шокирована размерами и состоянием зуба, которое сохранило все свои естественные контуры, словно акула потеряла его совсем недавно.

Найден зуб мегалодона в идеальном состоянии / © Facebook

Почему эта находка считается уникальной

Специалисты Центра наблюдения за китами и исследований Кейп-Мэй официально подтвердили, что зуб принадлежал печально известному мегалодону. Хотя в общем-то найти зубы этих доисторических хищников не слишком сложно, поскольку при жизни одна акула сбрасывала до 40 тысяч икол, обнаружить столь большой и абсолютно целый экземпляр удается крайне редко.

Дополнительную уникальность ситуации придает география находки. Обычно подобные окаменелости в таком безупречном состоянии находят в прибрежных водах на юго-востоке США, тогда как северо-восточное побережье, где отдыхала семья Бауэрсов, не славится такими открытиями. Маленький Бо решил оставить этот невероятный трофей себе в память об удачном отпуске.

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Кем были древние суперхищники

Мегалодоны правили мировыми океанами около 17 миллионов лет назад и поражали своими колоссальными размерами, которые активно популяризируются в современном кинематографе. Длина такой акулы могла достигать 18 метров, а ее вес равнялся массе 30 больших белых акул, уступая в габаритах только современному синему киту.

Палеонтологи подсчитали, что для поддержания жизнедеятельности морскому монстру приходилось ежедневно поглощать более 1100 килограммов пищи. Именно постоянное изменение тысяч зубов во время такого интенсивного питания объясняет, почему сегодня исследователи и обычные туристы периодически наталкиваются на их остатки на пляжах по всему миру.

Напомним, во Львовской области нашли окаменелость, возраст которой может составлять сотни тысяч лет . Ученые предполагают, что найденный зуб принадлежал шерстистому мамонту, жившему в позднем плейстоцене.

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