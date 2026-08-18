Россию охватил масштабный сбой интернета: в Москве начался хаос с метро и светом (фото, видео)

РФ / © Associated Press

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В нескольких районах Москвы отчасти исчез свет. Из-за этого произошел пожар, эвакуация торгового центра и задержка поездов в метро. В то же время из-за проблем с электроэнергией по всей России произошел масштабный сбой интернета.

Об этом сообщили российские СМИ, местные паблики.

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Обесточение и пожар в Москве — что известно

В местных пабликах отмечается, что электроэнергия исчезла в Гагаринском и Даниловском районах, а также в Хамовниках и Замоскворечье. При этом в Гагаринском районе Москвы свет выключился полностью.

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На улице Вавилова произошел пожар — туда приехали пожарные и медики. Из-за отключения света из ТЦ «Гагаринский» и соседнего дисконт-центра эвакуировали посетителей.

Задержки поездов в метро

Авария в энергосистеме привела к сбоям в работе Калужско-Рижской (оранжевой) линии метро. На ней временно увеличили интервалы движения поездов в направлении Новоясеневской.

Пассажиры сообщили, что один из поездов простоял в тоннеле между станциями Алексеевская и Рижская около 10 минут. В Департаменте транспорта объяснили задержки проверкой инфраструктуры и позже отчитались о возобновлении движения по графику.

В Москве задерживается метро из-за блекаута. / © соцмережі

Массовые перебои с интернетом в России — что известно

Одновременно с обесточиванием в столице РФ пользователи из разных регионов страны начали массово жаловаться на отсутствие доступа к популярным сайтам и сервисам. Жалобы поступали, в частности, на работу провайдеров в «Ростелеком» и lovit.

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По данным доменного регистратора «Рег.ру», причиной масштабного сбоя в Рунете стали перебои в подаче электроэнергии на большом коммуникационном узле.

Сбой Интернета в России. / © ТАСС

Блэкаут в России — видео

Блекаут в Росії / © соцмережі

Блекаут в Росії / © соцмережі

Блекаут в Росії / © соцмережі

Отключение света в РФ — последние новости

Напомним, масштабная атака беспилотников на Московскую область привела к серьезным проблемам в энергосистеме региона. Тысячи потребителей остались без света, а местные власти ввели особый режим работы после повреждений подстанций.

К слову, в ночь на 18 августа Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников, из-за чего в столице РФ закрыли небо и задержали рейсы. Российские мониторинговые каналы заявляли о налете около 620 дронов и работе ПВО,

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