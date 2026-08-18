Блэкаут на подступах к Крему: дроны начали уничтожать энергетику Подмосковья

Пожары в Подмосковье после атаки дронов 18 августа

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Масштабная атака беспилотников на Московскую область привела к серьезным проблемам в энергосистеме региона. Тысячи потребителей остались без света, а местные власти ввели особый режим работы после повреждений подстанций.

Об этом сообщили Павлово-Посадский филиал «Мособлэнерго» и российское издание «Агентство».

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После ночной дроновой атаки на Московскую область Павлово-Посадский филиал «Мособлэнерго» заявил о масштабном отключении электроэнергии. Это первый случай массового обесточивания в регионе с начала года.

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По оценкам «Агентства», вероятный удар по энергетической инфраструктуре Подмосковья произошел на фоне заявлений украинских энергетических компаний об учащении российских атак на их объекты в преддверии зимнего периода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о повреждениях в Павлово-Посадском и Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростали. В Электростали, по его словам, пострадала трансформаторная подстанция. Самые большие последствия атака нанесла Павлово-Посадскому округу: там сгорел частный дом, а также возникли пожары в двух зданиях.

После атаки филиал «Мособлэнерго» сообщил о введении особого режима работы «в связи с повреждением электросетевого оборудования высшей электросетевой организации, что повлекло за собой обесточивание 109 ТП АО „Мособлэнерго“ в г. о. Ликино-Дулево и г. о. Орехово-Зуево». По информации компании, электроснабжение было прекращено более 10 тыс. потребителей и 46 социально значимых объектов.

В предыдущий раз об отключении электроэнергии из-за атаки беспилотников в Подмосковье сообщали 16 августа. Тогда обесточивание не носило массового характера: в Подольске без электричества осталось 110 частных домов.

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Атака на Москву на область 18 августа — что известно

Напомним, в ночь на 18 августа Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников, из-за чего в столице РФ закрыли небо и задержали рейсы. Российские мониторинговые каналы заявляли о налете около 620 дронов и работе ПВО, однако местные паблики сообщали о серии взрывов и попаданий в регионе. В частности, зафиксирован пожар на складе Wildberries, сообщалось о возможных ударах по складу Ozon, Московскому НПЗ и предприятию в Павловском Посаде.

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