Названы три лучших сорта помидоров для консервации: плодов на кустах растет больше, чем листья

Какие лучшие сорта томатов

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Для домашних заготовок важно правильно выбрать сорт помидоров. Большие мясистые томаты отлично подходят для салатов и соусов, но для маринования целиком лучше брать плоды среднего или небольшого размера с плотной кожурой и мякотью. Такие помидоры лучше сохраняют форму после заливки маринадом и не растрескиваются в банке.

«Де Барао» — много плодов и отличный вариант для банок

«Де Барао» хорошо известен огородникам как урожайный высокорослый томат. В зависимости от разновидности плоды могут отличаться по цвету и форме, но для консервации особенно удобны удлиненные помидоры среднего размера.

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Их преимущество — плотная мякоть и крепкая кожура. При мариновании плоды лучше сохраняют форму и не так легко растрескиваются. Кроме того, собранные помидоры могут достаточно хорошо храниться и созревать.

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Кусты этого сорта нуждаются в опоре и формировании, ведь растение активно растет. При правильном уходе она способна длительно формировать новые плодовые кисти.

«Рио Гранде» — плотные томаты для зимних заготовок

«Рио Гранде» ценят характерную удлиненную форму, плотную мякоть и относительно небольшое количество сока. Именно эти свойства делают его удобным для консервирования. Помидоры можно мариновать целиком, использовать для засолки или перерабатывать в домашние соусы. Плоды хорошо подходят и для приготовления томатной пасты.

Еще одно преимущество — дружное созревание. Когда на кусте одновременно созревает много плодов, их удобно собирать для большой партии домашних заготовок.

«Санька» — ранний урожай для консервации

Если хочется получить помидоры как можно раньше, следует обратить внимание на сорт «Санька». Это раннеспелый томат, хорошо известный своей неприхотливостью и способностью формировать урожай даже при неидеальных условиях выращивания.

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Плоды обычно имеют округлую форму и средний размер, поэтому можно использовать как для свежих салатов, так и для домашней консервации. Особенно удобно то, что ранний урожай позволяет начать заготовки еще до массового созревания более поздних сортов.

«Санька» также подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на сложное формирование высокорослых кустов.

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