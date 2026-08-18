В США провели вскрытие тела Хайден Панеттьери: что известно и какой загадочный препарат нашли возле нее

Гайден Панеттьери / © instagram.com/haydenspanettiere

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Стали известны новые подробности смерти американской актрисы Хайден Панеттьери — бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко.

В офисе коронера округа Гринвилл сообщили, что 17 августа было завершено вскрытие тела актрисы. В ходе аутопсии специалисты не обнаружили никаких травм, которые могли бы привести к ее смерти.

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«Сегодня было завершено вскрытие. При вскрытии не было обнаружено никаких признаков травм, которые могли бы стать причиной смерти. Причина и обстоятельства смерти остаются неустановленными до завершения дальнейшего расследования и проведения дополнительных исследований», — говорится в заявлении офиса коронера, пишет Extra TV.

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Хайден Панеттьери / © instagram.com/haydenpanettiere

Таким образом, точная причина смерти 36-летней Панеттьери остается неизвестной. Для ее установления правоохранители ожидают результаты дополнительных исследований.

Также издание TMZ сообщает об удивительной находке в доме Панеттьери. На матрасе правоохранители якобы обнаружили препарат, вводимый назально для экстренной блокировки действия опиоидов в случае передозировки.

Однако сам факт наличия препарата не означает, что его использовала именно Хайден. Пока нет официального подтверждения, что смерть актрисы была связана с передозировкой. Эти детали также не подтверждены официальной причиной смерти.

Как умерла Хайден Панеттьери

О смерти актрисы стало известно 17 августа. Еще 16 августа около 13:50 в полицию поступил вызов от «знакомого» о женщине, которая не подавала признаков жизни. Во время звонка звучали фразы о возможной «передозировке» и «остановке сердца».

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Правоохранители и медики прибыли в жилой комплекс в Южной Каролине, США, где находилась Панеттьери. Ей оказали помощь, однако спасти актрису не удалось — смерть констатировали на месте.

Хайден Панеттьери / © twitter.com/haydenpanettier

Полиция ранее заявляла, что предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти. Хайден Панеттьери было 36 лет. Она больше всего прославилась благодаря ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», а также снималась в фильмах «Крик 4» и «Вспоминая Титанов».

Актриса была бывшей невестой Владимира Кличко. У них есть общая дочь Кая-Евдокия, родившаяся в 2014 году. После разрыва отношений Кличко в основном занимался воспитанием девочки. Панеттьери в свое время откровенно рассказывала о борьбе с послеродовой депрессией и алкогольной и наркозависимостью. В последние годы она пыталась возобновить отношения с дочерью и вернуться к активной жизни.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить историю любви Владимира Кличко и Хайден Панеттьери по ссылке — как познакомились, какие кризисы проходили и почему сорвали свадьбу.

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