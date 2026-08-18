Путин боится выборов: даже слабая оппозиция стала проблемой для Кремля – Forbes

Кремль / © Associated Press

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В преддверии осенних выборов в Госдуму в России усиливается внутриполитическая борьба. Одним из наиболее показательных шагов стал запрет партии «Яблоко» участвовать в голосовании — несмотря на то, что она годами оставалась маргинальной политической силой и вряд ли могла представлять серьезную угрозу путинской «Единой России».

Об этом говорится в материале Forbes.

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В начале августа националистическая партия "Семья" обратилась в Верховный суд РФ с требованием снять "Яблоко" с выборов. Ее лидер Алексей Журавлев обвинил партию в работе на Запад и приверженности западным ценностям.

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Уже 10 августа Верховный суд РФ удовлетворил требование и официально запретил Яблоку участвовать в выборах.

В то же время, сама партия на протяжении кампании выступала под лозунгом «За мир и свободу», что было прямой альтернативой курсу Кремля на продолжение войны против Украины.

Автор материала связывает решение убрать «Яблоко» с выборов именно с войной и ее все более ощутимыми последствиями для россиян.

Война все больше приходит в Россию

Одним из ключевых факторов стали украинские дальнобойные удары, перенесшие войну вглубь территории РФ.

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В последние недели Украина активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, хранилища и другие объекты критической инфраструктуры.

Эти удары наносят ущерб энергетическому сектору и доходам от нефти и газа, которые остаются одним из главных источников финансирования российской войны.

Ситуация, как отмечается в материале, дошла до того, что Россия, традиционно крупный экспортер энергоносителей, столкнулась с дефицитом топлива в отдельных регионах, нормированием поставок и ростом недовольства населения.

Война все дороже обходится Кремлю

Еще одним фактором становятся экономические последствия вторжения.

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Несмотря на то, что после 2022 года российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось на Западе, постепенный переход на военные рельсы привел к серьезным дисбалансам.

Среди них — инфляция, дефицит рабочей силы и все более сложное положение государственных финансов.

Россия также постепенно тратит ликвидную часть своего Фонда национального благосостояния для финансирования войны и покрытия бюджетного дефицита. В исследовании Банка Финляндии, на которое ссылается материал, говорилось, что российский резерв на случай чрезвычайных обстоятельств фактически уже исчерпан.

На этом фоне Центральный банк РФ вынужден все активнее использовать золотые резервы для покрытия бюджетных нужд.

Новая мобилизация после выборов

Отдельной угрозой для внутренней стабильности Кремля остается вопрос мобилизации.

После мобилизации 2022 года, повлекшей массовый выезд россиян из страны, Москва пыталась избегать нового масштабного призыва, привлекая добровольцев, а также военных из других стран.

Однако теперь снова появляются предположения, что Кремль может произвести новую массовую мобилизацию уже после выборов в Госдуму.

Для многих россиян такая перспектива будет означать, что война, которую Кремль годами пытался преподносить как нечто далекое от повседневной жизни, может напрямую затронуть их семьи.

Почему Кремль может бояться даже формальных выборов

В материале отмечается, что негласная основа поддержки Путина долгое время заключалась в том, что война не должна была существенно менять повседневную жизнь большинства россиян.

Однако удары по территории РФ, экономические проблемы, дефициты и угроза новой мобилизации постепенно разрушают эту модель.

Поэтому сентябрьские выборы могут стать, по крайней мере, символическим референдумом о войне и политике Путина.

Именно на этом фоне даже слабая антивоенная оппозиция может восприниматься Кремлем как нежелательный риск. «Яблоко», шедшее на выборы с лозунгом «За мир и свободу», могло дать возможность части избирателей продемонстрировать несогласие с продолжением войны.

По мере того, как последствия вторжения все сильнее испытывают обычные россияне, даже ограниченное политическое инакомыслие становится для Кремля все менее приемлемым.

Напомним, Верховный суд России упразднил регистрацию партии «Яблоко» на парламентских выборах в сентябре. Это была единственная зарегистрированная политическая сила, которая открыто выступала против войны против Украины и призвала к немедленному прекращению огня.

По данным, приведенным в материале, "Яблоко" стало одной из самых популярных российских партий в Telegram по количеству подписчиков, а видео в его поддержку в TikTok набирали миллионы просмотров. Особенно активны были молодые россияне, которые раньше могли вообще не интересоваться партией.

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