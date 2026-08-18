Путин бросил Токио территориальный вызов: Курилы снова стали проблемой - The Guardian

Курильские острова / © Associated Press

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Визит Владимира Путина на спорные Курильские острова повлек за собой новое дипломатическое обострение между Японией и Россией и вновь вернул в центр внимания территориальный конфликт, который продолжается уже более полутора веков.

Об этом говорится в материале The Guardian.

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После поездки Путина Токио вызвал российского посла, а премьер Японии Санаэ Такаичи назвала действия российского лидера «совершенно неприемлемыми». Москва в ответ обвинила Японию в необоснованных территориальных претензиях.

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Впоследствии Россия также вызвала японского посла, ставшего очередным шагом в дипломатическом противостоянии.

Из-за каких островов спорят Япония и Россия

Курильский архипелаг простирается примерно в 1200 км от Камчатки до японского острова Хоккайдо и состоит из 56 вулканических островов.

Предметом спора являются четыре самых южных острова, расположенных ближе всего к Японии. В Токио их называют Северными территориями, тогда как Москва считает их частью Курильских островов.

До появления японских и российских территориальных претензий эти земли являлись традиционной территорией айнов (коренной народ Японии).

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1855 договор между Россией и Японией закрепил японский контроль над четырьмя островами. В 1875 году Япония получила всю Курильскую гряду в обмен на признание российского контроля над Сахалином.

Ситуация изменилась в конце второй мировой войны, когда Советский Союз захватил южные Курилы.

По Сан-Францисскому мирному договору 1951 года Япония отказалась от претензий на Курильские острова, однако настаивает, что четыре самых южных острова к ним не принадлежат и являются японской территорией. СССР этот договор не подписал.

Из-за нерешенного территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили полноценный мирный договор по итогам Второй мировой войны.

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Почему визит Путина вызвал скандал

Путин стал лишь вторым российским лидером, посетившим спорные острова. Дмитрий Медведев ездил туда несколько раз в 2010-2015 годах.

Для находящегося у власти с 2000 года Путина это был первый такой визит, поэтому в Японии его восприняли как демонстративное подтверждение российских претензий на территории.

Такаичи заявила, что поездка российского президента усложнит возможность возобновления отношений между странами.

Еще в 2010-х годах премьер Японии Синдзо Абе и Путин пытались сблизить позиции по территориальному вопросу. Однако размещение Россией зенитных ракетных комплексов на островах и последующие визиты российских чиновников фактически остановили этот процесс.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году отношения между Москвой и Токио ухудшились еще сильнее. Япония ввела санкции против РФ и начала активно поддерживать Украину.

Почему Курилы важны для России

Острова имеют не только символическое, но и экономическое и военное значение.

Вокруг них расположены богатые рыболовные районы. К 2022 году Япония платила России за возможность вести там промысел, однако после ухудшения отношений соответствующее соглашение перестало действовать.

Также район может содержать залежи полезных ископаемых.

Впрочем, ключевое значение Курил для Москвы – стратегическое. Острова расположены между Охотским морем и Тихим океаном, а контроль над проливами позволяет российскому флоту иметь круглогодичный выход в Тихий океан. Часть проливов не замерзает даже зимой.

Россия в последние годы также усиливала свое военное присутствие на архипелаге.

Что может стоять за поездкой Путина

Аналитики Института изучения войны ранее предполагали, что демонстративный визит Путина на Итуруп мог быть ответом Кремля на новую оборонную политику Японии.

Среди возможных мотивов эксперты называли реакцию Москвы в поддержку Украины, усиление сотрудничества Токио с НАТО и попытку создать дополнительное напряжение на Дальнем Востоке.

Япония последовательно вводит санкции против России и принимает участие в финансовой и технологической поддержке Украины в формате G7. Одновременно Токио углубляет сотрудничество с западными союзниками из-за угроз России, Китая и КНДР.

Кроме того, ранее российский диктатор Владимир Путин вместе с командующим Тихоокеанского флота России Виктором Лииной подвергли резкой критике политику безопасности Японии во время завершающего этапа военных учений в Южно-Сахалинске. Москва пытается заблокировать оборонные инициативы Токио.

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