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Норвежского короля Харальда V госпитализировали: дворец назвал причину
Норвежский королевский дом сообщил, что монарха пришлось повторно госпитализировать из-за скопления жидкости в его организме после лечения гемолитической анемии в последние недели.
Его Величество король Харальд V снова госпитализирован, на этот раз из-за гемолитической анемии, заболевания крови.
«В последние недели король проходил лечение кортизоном от гемолитической анемии, заболевания крови. Это привело к задержке жидкости, потребовавшей госпитализации. Король будет находиться на больничном в течение двух недель. Его Королевское Высочество наследный принц будет исполнять обязанности регента в этот период. Мы обсудим влияние этого на официальную повестку дня королевской семьи позднее», — говорится в заявлении дворца.
В настоящее время монарха беспокоит тип анемии, возникающий при преждевременном разрушении красных кровяных клеток, из-за чего организм не способен производить новые с той же скоростью.
Монарх должен был вернуться к своим обязанностям на этой неделе после летнего перерыва, но теперь эти обязанности возьмет на себя его сын и наследник престола, кронпринц Хокон.