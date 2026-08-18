Россия может снова пойти на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали тревожный месяц наступления

Владимир Пути

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В ГУР прокомментировали слухи, что Россия готовит новое наступление на Киевскую и Черниговскую. В ведомстве заявили, что теоретически российская армия может начать наступательные действия с севера в этом году, однако пока нет признаков, свидетельствующих о подготовке.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Может ли противник начать наступательные действия с севера в этом году? Теоретически да, но на практике нет условий, индикаторов, показывающих, что они готовы к этой операции, нет войск для этого», — сказал он.

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Повторное наступление РФ на Киевщину и Черниговщину: от чего зависит

Он подчеркнул, что дальнейшие планы Кремля зависят от мобилизации, которую планируется провести после выборов в РФ. По оценке ГУР, после ее проведения России нужно несколько месяцев, чтобы сформировать и подготовить мощную ударную группировку.

В то же время, разведка не видит ни ударной группировки войск, ни признаков подготовки РФ к наступлению с севера.

Они начали частичную мобилизацию во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, были на фронте в январе 2023, какая-то часть была еще в декабре. Давайте вспомним, когда они начинали наступление на Киев — 24 февраля 2022 года», — отметил Скибицкий.

Когда Россия может повторно напасть на север: прогноз ГУР

Он подчеркнул, что в случае успешной волны мобилизации страна-агрессорка может подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале 2027 года.

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«А это не исключает, что российское командование может устроить такую операцию в феврале, зная любовь путина к символическим датам», — предположил он, добавив, что эти графики будут зависеть от того, сколько людей они будут мобилизовать и будет ли вообще мобилизация.

Новое наступление РФ на Украину — что известно

Напомним, недавно в западных СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин может готовить новое наступление на Украину этой зимой. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на западных аналитиков и чиновников.

Между тем, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко раскрыл страшные планы Кремля, которые удалось сорвать. Российское командование планировало создать на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей условия для предстоящего наступления на Запорожье.

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