Домашние вяленые помидоры на зиму: простой и доступный рецепт

Вяленые помидоры

Реклама

Вяленые помидоры являются прекрасным способом сохранить вкус лета на зиму, ведь этот метод приготовления позволяет получить ароматную и полезную закуску, которая по себестоимости значительно доступнее магазинных аналогов. Сам процесс вяления не просто консервирует овощи, а позволяет максимально сконцентрировать их природный вкус и сладость, испаряя лишнюю влагу и делая мякоть плотной и насыщенной.

Как приготовить вяленые помидоры в духовке

Для увядания лучше всего подходят спелые, но плотные плоды. Помидоры тщательно вымывают, разрезают на четвертинки или аккуратные ломтики, после чего плотно выкладывают на противень, предварительно застеленный пергаментом. Такая выкладка обеспечивает равномерный прогрев каждого кусочка.

Вяленые помидоры

На подготовленные помидоры выкладывают измельченный чеснок, который при термической обработке отдает свой насыщенный аромат. Сверху плоды равномерно посыпают солью, сахаром для сбалансирования кислоты, прованскими травами и тимьяном, что отлично подчеркивает натуральный вкус овощей. Количество соли, чеснока и любимых трав можно регулировать по собственному вкусу.

Термическая обработка производится в два этапа для достижения идеальной консистенции. Сначала помидоры запекаются при температуре 130 градусов в течение одного часа. После этого дверцу духовки немного открывают для выхода излишней влаги и продолжают процесс еще в течение одного часа при той же температуре. Это позволяет получить помидоры с интенсивным вкусом, полностью сохраняющими свою структуру.

Завершающим шагом является консервирование в масле. Готовые вяленые овощи выкладывают в предварительно стерилизованные стеклянные банки, дополняя композицию свежими веточками розмарина. Банки осторожно заливают разогретым оливковым маслом так, чтобы жидкость полностью покрывала помидоры, после чего их герметично закрывают стерильными крышками.

Такой метод хранения позволяет наслаждаться вялеными помидорами в течение всей зимы, добавляя их в салаты, пасти или подавая как самостоятельную пикантную закуску.

Реклама

Новости партнеров