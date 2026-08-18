Россия начала тайно закрывать границы для своих мужчин — "АТЕШ"

Россияне / © Associated Press

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В России фиксируют негласные ограничения и скрытую фильтрацию для выезда за границу мужчин мобилизационного возраста. Сотрудники пограничных служб искусственно затягивают проверки, из-за чего граждане опаздывают на рейсы без официальных объяснений.

Об этом сообщило партизанское движение «АТЕШ».

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Агенты «АТЕШ» среди сотрудников пограничных служб и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга рассказали о негласной фильтрации мужчин во время выезда из России. По их данным, мужчин мобилизационного возраста направляют на дополнительные проверки, из-за чего они могут не успеть на свои рейсы даже при отсутствии проблем с документами или официального запрета на выезд.

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Несмотря на заявления российских властей об отсутствии планов по мобилизации, на пунктах пропуска, как утверждают агенты движения, уже действуют негласные инструкции.

«Согласно полученной информации, пограничникам указано не разворачивать всех подряд, а снимать с рейсов только определенный процент выезжающих: власти опасаются спровоцировать волну паники и стараются избежать любой огласки», — говорится в заявлении «АТЕШ».

На практике сотрудники аэропортов намеренно затягивают процедуру под формальными предлогами. В частности, они расспрашивают у пассажиров о целях поездки, проверяют личные вещи или долго сверяют билеты. Человека могут отвести в сторону под предлогом проверки по базам данных, а по завершении посадки вернуть паспорт и отправить домой без предоставления официальных документов или объяснения причин отказа в выезде.

Напомним, по данным аналитиков ISW, ГУР Минобороны Украины и президента Владимира Зеленского, из-за колоссальных потерь в около 30 тыс. военных ежемесячно и кризиса добровольного набора Россия готовится к новой волне принудительной мобилизации до конца 2026 года. Кремль планирует мобилизовать около полумиллиона человек, однако окончательное решение будет зависеть от оценки президентом РФ Владимиром Путиным рисков для стабильности своего режима.

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