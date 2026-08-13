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Потери армии РФ на фронте настолько велики, что Путин в панике идет на отчаянный шаг: в ISW предупредили
Владимир Зеленский и аналитики ISW предупреждают, что Путин готовит решение о принудительном призыве сотен тысяч россиян после сентябрьских выборов в Госдуму, чтобы перекрыть огромные потери на фронте.
Российская Федерация готовится к проведению новой волны принудительного резервного призыва сразу после выборов в Госдуму в сентябре 2026 года.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского и данные Главного управления разведки (ГУР) МОУ.
Сотни тысяч новобранцев и колоссальные потери
По данным украинской разведки, Кремль ставит целью мобилизовать несколько сотен тысяч человек до конца 2026 года, а также аналогичное количество в 2027 году. Это будет происходить параллельно с кампанией по набору так называемых добровольцев-контрактников.
По словам Владимира Зеленского, Владимир Путин уже проводит малозаметную подготовительную работу к возможной мобилизации в общей сложности до 500 000 военнослужащих.
Ключевые факторы, заставляющие РФ идти на этот шаг:
Ежемесячные потери: Российская армия ежемесячно теряет около 30 000 человек личного состава.
Высокая смертность: Около 60% из этих потерь необратимы (погибшие в бою).
Кризис добровольного набора: Текущих темпов привлечения контрактников за деньги недостаточно для перекрытия потерь на линии столкновения.
Решение по Путину: оценка ISW
Аналитики ISW отмечают, что растущие проблемы с комплектованием армии и высокая интенсивность боев заставят Путина принять сложное решение о проведении той или иной формы принудительной мобилизации до конца текущего года.
В то же время эксперты отмечают: решение об объявлении принудительного призыва остается исключительно личным шагом Путина. Оно будет напрямую зависеть от его оценки ситуации на поле боя, а также от восприятия рисков для стабильности и целостности кремлевского режима.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении 11 августа, ссылаясь на данные разведки, заявил о том, что путинский режим действительно готовит в России мобилизацию на осень — как раз после проведения так называемых «парламентских выборов».