AH-64 Apache / © Associated Press

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В Техасе разбился ударный вертолет AH-64 Apache. Оба пилота погибли. После падения машины вспыхнул пожар, из-за которого власти начали эвакуацию людей с прилегающей территории.

Об этом сообщил телеканал CNN.

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Авария произошла примерно в 13:35 по местному времени. Спикер офиса шерифа округа Белл Клифф Коулман подтвердил гибель двух пилотов. Вертолет принадлежал к подразделению, которое базируется в Форт-Худе.

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После падения вертолета начался сильный пожар. На место доставили пожарных и другие экстренные службы, а в близлежащем районе провели эвакуацию. По данным Лесной службы Texas A&M, огонь охватил около 40 гектаров. К 17:00 по местному времени пожар удалось локализовать примерно на 45%.

Коулман сообщил, что вертолет не врезался в здания и не задел людей на земле. Машина упала прямо в поле. По его словам, авария была очень серьезной. Место катастрофы расположено менее чем в 20 милях от Форт-Худа. Там работали местные экстренные службы, военные и правоохранители.

Напомним, в Германии произошла смертельная авиакатастрофа с участием легкого самолета. После падения на жилой дом власти сообщили о погибшем.

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