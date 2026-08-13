ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

В США разбился военный вертолет — не выжил никто

Двое находившихся на борту военных погибли. На месте происшествия работали местные экстренные службы, военнослужащие и правоохранители.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
AH-64 Apache

AH-64 Apache / © Associated Press

В Техасе разбился ударный вертолет AH-64 Apache. Оба пилота погибли. После падения машины вспыхнул пожар, из-за которого власти начали эвакуацию людей с прилегающей территории.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Авария произошла примерно в 13:35 по местному времени. Спикер офиса шерифа округа Белл Клифф Коулман подтвердил гибель двух пилотов. Вертолет принадлежал к подразделению, которое базируется в Форт-Худе.

После падения вертолета начался сильный пожар. На место доставили пожарных и другие экстренные службы, а в близлежащем районе провели эвакуацию. По данным Лесной службы Texas A&M, огонь охватил около 40 гектаров. К 17:00 по местному времени пожар удалось локализовать примерно на 45%.

Коулман сообщил, что вертолет не врезался в здания и не задел людей на земле. Машина упала прямо в поле. По его словам, авария была очень серьезной. Место катастрофы расположено менее чем в 20 милях от Форт-Худа. Там работали местные экстренные службы, военные и правоохранители.

Напомним, в Германии произошла смертельная авиакатастрофа с участием легкого самолета. После падения на жилой дом власти сообщили о погибшем.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie