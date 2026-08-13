Раз "Циркон", два "Циркона": почему в Украине засекретили информацию о количестве сбитых ракет РФ

Воздушные Силы перестали информировать о количестве сбитых ракет

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Воздушные Силы изменили формат информирования населения о количестве сбитых российских ракет во время вражеских атак. О количестве ракет отдельно теперь не сообщают — указывается только общее число сбитых и подавленных целей, запущенных из России.

Новый формат информирования вызвал немало вопросов: почему это сделано именно сейчас, с чем это связано и целесообразны ли такие изменения?

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Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что тема закрытия такой информации имеет два направления, и первое — сугубо боевое.

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«В связи с тем, что баллистическое оружие для нас сейчас проблема, то информация о том, сколько враг запустил баллистики, сколько его сбили или не сбили и почему именно, является основанием для проведения анализа противником и проведения действий, которые еще больше повышают эффективное применение российской баллистики. Поэтому с боевой точки зрения закрыть эту информацию является верным решением», — объясняет ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что причина здесь не столько в недостатке у нас антибалистических ракет, из-за чего сейчас наблюдается малая эффективность по уничтожению враждебной баллистики.

«А вопрос в том, что россияне изучают и анализируют опубликованную информацию о сбитых целях, и фактически знают, где наши самые большие антибаллистические возможности и где ситуация с защитой может быть хуже. Поэтому они проверяют эти данные и видят, куда можно бить дополнительно и где нет, например, батарей Patriot. Именно поэтому, благодаря этой информации, противник может демонстрировать высокий показатель применения баллистики», — объясняет Игорь Романенко.

Он добавляет, что, конечно, россияне не забывают бить баллистикой по Киеву и области постоянно.

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«Но они знают, что даже в условиях дефицита антибалистических средств здесь может что-то появиться и помешать их планам, поэтому бьют в режиме проверки. А развернутая информация о сбитиях дополнительно им подтверждала слишком много данных для дальнейшего применения баллистического вооружения. Поэтому с боевой точки зрения изменение формата сделано верно. Другая сторона вопроса, что наши люди привыкли к такому информированию и у них возникает вопрос: а почему убрали количество ракет? То есть в ПС решение было принято, но разъяснения не провели, теперь объясняют эксперты», — отмечает генерал-лейтенант.

Он отмечает, что именно таковы причины изменений формата информирования на текущий момент.

«Если ситуация улучшится, надеюсь в какой-то ближайшей перспективе, возможно, информирование вернут. Но делать это сейчас категорически нецелесообразно. Это я вам говорю как человек, проработавший 40 лет в системе войск ПРО и ПВО», — заключает Игорь Романенко.

Что говорят в Воздушных Силах

Вместе с тем Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных Сил ЗСУ, заявил, что они действительно вводят ограничения в утренних сводках относительно вражеских баллистических ракет во время массированных атак.

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«Военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской „баллистики“ (во время массированных атак) — количества запущенных/сбитых/подавленных, или не достигших целей», — написал Юрий Игнат.

Но подчеркивает, что Воздушные Силы не прекратили информировать население о воздушных угрозах, характере атак противника и результатах боевой работы.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что советник президента по вопросам развития технологий обороны Сергей Бескрестнов, известный по позывному «Флэш», высказался по поводу решения Украины не указывать в ежедневных отчетах Воздушных сил количество российских ракет, атакующих украинские города.

Дата публикации 16:36, 11.08.26 Количество просмотров 92 Запорожье и Киев после адской ночи! Били баллистикой, цирконами и КАБами | ТСН 16:00 11 августа

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