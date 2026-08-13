Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Реклама

Вооруженные силы Украины освободили 19 населенных пунктов и отбросили противника из 6 сел во время контрнаступления на Александровском направлении за последние месяцы. Контрнаступательные операции демонстрируют способность Украины совершать относительно значительные тактические продвижения и восстанавливать ограниченные аспекты механизированного маневрирования на локализованных участках линии фронта.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

Реклама

Тактические успехи Украины на Александровском направлении за первые восемь месяцев 2026 года являются результатом нескольких взаимоподдерживающих факторов, включая совершенствование оперативного планирования украинского командования, согласованное подавление и уничтожение вражеских средств противовоздушной обороны (SEAD/DEAD), усиление ударной кампании средней дальности против российской логистики. неожиданное отключение действующих в Украине российских сил от Starlinк.

Реклама

«Александровские контрнаступательные операции, вероятно, оказали каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак на Александровском направлении или распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других местах на линии фронта», — отметили эксперты.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, главой Генштаба ВСУ Игорем Скибюком и командующим ДШВ ВСУ Олегом Апостолом сообщил, что украинским военным удалось освободить ряд населенных пунктов на Александровском направлении.

Главнокомандующий Драпатый также рассказал, что первый этап контрнаступательной операции продолжался с конца января по май. За это время удалось освободить территорию площадью около 450 квадратных километров. Второй этап начался 5 мая и продолжается по сей день.

В период с января по август 2026 года десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины и другие привлеченные подразделения освободить территорию площадью 745 квадратных километров.

Реклама

Новости партнеров