ЗСУ перейшли в наступ і звільняють території на ключовому напрямку: Кремль поставили перед складним вибором – ISW

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Збройні сили України звільнили 19 населених пунктів і відкинули противника із 6 сіл під час контрнаступу на Олександрівському напрямку упродовж останніх місяців. Контрнаступальні операції демонструють здатність України здійснювати відносно значні тактичні просування та відновлювати обмежені аспекти механізованого маневрування на локалізованих ділянках лінії фронту.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Реклама

Тактичні успіхи України на Олександрівському напрямку за перші вісім місяців 2026 року є результатом кількох взаємопідтримуючих факторів, включаючи вдосконалення оперативного планування українського командування, узгоджене придушення та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони (SEAD/DEAD), посилення ударної кампанії середньої дальності проти російської логістики, тактичну перевагу України в безпілотниках та несподіване відключення російських сил, що діють в Україні, від Starlinк.

Реклама

«Олександрівські контрнаступальні операції, ймовірно, мали каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська вибирати між захистом від українських контратак на Олександрівському напрямку або розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших місцях на лінії фронту», — зазначили екперти.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, очільником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком та командувачем ДШВ ЗСУ Олегом Апостолом повідомив, що українським військовим вдалося звільнити низку населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Головнокомандувач Драпатий також розповів, що перший етап контрнаступальної операції тривав від кінця січня по травень. За цей час вдалося звільнити територію площею близько 450 квадратних кілометрів. Другий етап розпочався 5 травня та триває дотепер.

У період від січня до серпня 2026 року десантно-штурмові війська Збройних сил України та інші залучені підрозділи звільнити територію площею 745 квадратних кілометрів.

Реклама

Новини партнерів