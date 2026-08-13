Росія вдарила по Чернігову: у місті спалахнула пожежа

Пожежа / © unsplash.com

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У ніч проти четверга, 13 серпня, російські загарбники завдали удару по північно-східній частині Чернігова.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради у Telegram.

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Наразі інформація щодо наслідків російської атаки та можливих постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, 3 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Чернігів, застосувавши безпілотники та ракети «Бандероль». Унаслідок ударів було пошкоджено низку підприємств міста.

Тоді одна людина дістала осколкові поранення. Крім того, на одному з місць влучань виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що станом на серпень 2026-го агресорка Російська Федерація накопичила близько 6,2 тис. ударних дронів «Герань» різних модифікацій.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що може виграти загарбницьку війну проти України, скориставшись дефіцитом ракет-перехоплювачів у Києва.

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