ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про "рябину": як правильно назвати ці ягоди українською

Українською це слово звучить зовсім інакше.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Як правильно українською

Як правильно українською / © Pixabay

В українській мові назва дерева з яскраво-червоними гронами звучить не так, як у російській. Якщо ви звикли говорити «рябина», варто запам’ятати український відповідник — горобина.

Саме слово гороби́на є нормативною українською назвою дерева або куща родини розових із червоними чи жовтогарячими ягодами, що ростуть гронами. Таке визначення подають українські словники.

Як правильно сказати українською та всі правила — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Українською правильно: горобина

Наприклад:

  • «Біля будинку росте висока горобина».

  • «Восени горобина вкривається яскраво-червоними ягодами».

  • «На подвір’ї посадили молоду горобину».

  • «Збирати горобину найкраще після достигання ягід».

У словнику Бориса Грінченка слово горобина також зафіксоване зі значенням «рябина», тобто назва є традиційною для української мови, а не новим відповідником.

Чому виникає плутанина

Слово «рябина» добре знайоме багатьом україномовним людям через російську мову. Саме тому воно нерідко з’являється в повсякденному мовленні.

Водночас українські словники мають власну назву — горобина. В академічному «Словнику української мови» слово «рябина» теж зафіксоване, однак із позначками «розм., рідко» та відсиланням до слова «горобина». Тобто основним словниковим варіантом є саме «горобина».

Отже, якщо ви прагнете дотримуватися сучасної літературної української мови, у мовленні краще використовувати форму горобина.

Як відмінювати слово «горобина»

Іменник горобина — жіночого роду. Наголос падає на другий склад: гороби́на.

Важливо запам’ятати й форми відмінювання:

  • називний: гороби́на;

  • родовий: гороби́ни;

  • давальний: гороби́ні;

  • знахідний: гороби́ну;

  • орудний: гороби́ною;

  • місцевий: на гороби́ні;

  • кличний: гороби́но.

У множині можна сказати: гороби́ни, гороби́н, гороби́нам, гороби́нами, на гороби́нах. Словникові джерела також фіксують відповідні відмінкові форми.

«Горобина» — це дерево чи ягоди?

Цікаво, що слово може називати не лише саме дерево.

У словниках горобина має два основні значення: це дерево з оранжево-червоними ягодами, які ростуть гронами, а також ягоди цього дерева.

Тому обидва речення є правильними:

  1. «Біля дороги росте горобина».

  2. «Восени ми зібрали горобину для варення».

У першому випадку йдеться про дерево, у другому — про його плоди.

Саме цей варіант варто використовувати в сучасному українському мовленні. Водночас важливо не стверджувати, що форма «рябина» абсолютно невідома українській мові: академічний словник її фіксує як розмовний, рідкісний варіант зі значенням «те саме, що горобина».

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie