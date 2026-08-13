Забудьте про "рябину": як правильно назвати ці ягоди українською

Як правильно українською / © Pixabay

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В українській мові назва дерева з яскраво-червоними гронами звучить не так, як у російській. Якщо ви звикли говорити «рябина», варто запам’ятати український відповідник — горобина.

Саме слово гороби́на є нормативною українською назвою дерева або куща родини розових із червоними чи жовтогарячими ягодами, що ростуть гронами. Таке визначення подають українські словники.

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Як правильно сказати українською та всі правила — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Українською правильно: горобина

Наприклад:

«Біля будинку росте висока горобина».

«Восени горобина вкривається яскраво-червоними ягодами».

«На подвір’ї посадили молоду горобину».

«Збирати горобину найкраще після достигання ягід».

У словнику Бориса Грінченка слово горобина також зафіксоване зі значенням «рябина», тобто назва є традиційною для української мови, а не новим відповідником.

Чому виникає плутанина

Слово «рябина» добре знайоме багатьом україномовним людям через російську мову. Саме тому воно нерідко з’являється в повсякденному мовленні.

Водночас українські словники мають власну назву — горобина. В академічному «Словнику української мови» слово «рябина» теж зафіксоване, однак із позначками «розм., рідко» та відсиланням до слова «горобина». Тобто основним словниковим варіантом є саме «горобина».

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Отже, якщо ви прагнете дотримуватися сучасної літературної української мови, у мовленні краще використовувати форму горобина.

Як відмінювати слово «горобина»

Іменник горобина — жіночого роду. Наголос падає на другий склад: гороби́на.

Важливо запам’ятати й форми відмінювання:

називний: гороби́на;

родовий: гороби́ни;

давальний: гороби́ні;

знахідний: гороби́ну;

орудний: гороби́ною;

місцевий: на гороби́ні;

кличний: гороби́но.

У множині можна сказати: гороби́ни, гороби́н, гороби́нам, гороби́нами, на гороби́нах. Словникові джерела також фіксують відповідні відмінкові форми.

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«Горобина» — це дерево чи ягоди?

Цікаво, що слово може називати не лише саме дерево.

У словниках горобина має два основні значення: це дерево з оранжево-червоними ягодами, які ростуть гронами, а також ягоди цього дерева.

Тому обидва речення є правильними:

«Біля дороги росте горобина». «Восени ми зібрали горобину для варення».

У першому випадку йдеться про дерево, у другому — про його плоди.

Саме цей варіант варто використовувати в сучасному українському мовленні. Водночас важливо не стверджувати, що форма «рябина» абсолютно невідома українській мові: академічний словник її фіксує як розмовний, рідкісний варіант зі значенням «те саме, що горобина».

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